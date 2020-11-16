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Транспортная инспекция за 10 дней выявила более 480 нарушений в работе такси

Транспортная инспекция продолжает масштабную проверку работы такси по всей стране. За десять дней выявлено более 480 нарушений, сообщает БЕЛТА.


"Транспортная инспекция продолжает проверку работы такси по всей стране. На сегодня проверено 564 такси. Среди выявленных нарушений – отсутствие допуска к участию в дорожном движении, во многих случаях у водителей нет необходимых документов", – рассказала пресс-секретарь инспекции Ирина Яблонская.

По ее словам, часто в салоне отсутствует либо выключен таксометр. "Водитель такси обязан начинать движение с включенным таксометром, если это не заказ, оформленный через электронную информационную систему (мобильное приложение). Он также должен следовать по кратчайшему маршруту движения, вносить изменение в маршрут только с согласия пассажира или по инициативе заказчика", – отметила пресс-секретарь.

Контроль за работой такси Транспортная инспекция проводит ежедневно в разных регионах страны. Особое внимание специалисты уделяют местам массового скопления пассажиров. На данный момент инспекция выдала более 130 требований об устранении выявленных нарушений и установила сроки их исполнения.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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