Транспортная инспекция за 10 дней выявила более 480 нарушений в работе такси

, – рассказала пресс-секретарь инспекции Ирина Яблонская.По ее словам, часто в салоне отсутствует либо выключен таксометр., – отметила пресс-секретарь.Контроль за работой такси Транспортная инспекция проводит ежедневно в разных регионах страны. Особое внимание специалисты уделяют местам массового скопления пассажиров. На данный момент инспекция выдала более 130 требований об устранении выявленных нарушений и установила сроки их исполнения.