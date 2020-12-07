Об итогах республиканской проверки такси Транспортной инспекцией Минтранса пишет БЕЛТА.
«За месяц осмотрено более 1,8 тыс. авто, выявлено 1480 нарушений, выдано более 400 предписаний (требований) об устранении нарушений и установлены сроки их исполнения. Перевозчики смогут продолжить деятельность лишь в том случае, если исправят ситуацию», – заявили в пресс-службе Транспортной инспекции.
Главным образом проверялось то, насколько обеспечена безопасность пользующихся услугами такси граждан. Среди выявленных нарушений было отсутствие медосмотра водителя перед выездом на линию и проверки технического состояния авто перед рейсом. Некоторые водители отличились несвоевременным прохождением техосмотра. Антирекорд поставил таксист из Гродненской области: у него инспекторы зафиксировали 15 нарушений.
Фото: БЕЛТА
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Транспортная инспекция выявила нарушения в более 80% проверенных такси
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