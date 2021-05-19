Транспортная инспекция рассказала о нарушениях режима труда и отдыха во время перевозки грузов и пассажиров

Например, в Витебской области чаще всего инспекторы выявляют нарушения, когда водители, которые ездят больше, чем разрешено, и совсем не отдыхают – более 400 таких случаев с начала года. Антирейтинг по количеству подобных нарушений у Брестской области.Напомним, в апреле Транспортная инспекция ужесточила контроль за соблюдением перевозчиками режима труда и отдыха. Причина принятия дополнительных мер – увеличение нарушений. Административная ответственность для нарушителей предусматривает штраф до 50 базовых.