В первую очередь речь идет о соблюдении требований Европейского соглашения. Это касается работы транспорта, который перевозит пассажиров и груз за границу. Водители часто пренебрегают требованием фиксировать часы работы и отдыха с помощью тахографа, а также не используют карточки водителя. С апреля статистика транспортной инспекции показывает, что каждый пятый нарушает эти правила.
Например, в Витебской области чаще всего инспекторы выявляют нарушения, когда водители, которые ездят больше, чем разрешено, и совсем не отдыхают – более 400 таких случаев с начала года. Антирейтинг по количеству подобных нарушений у Брестской области.
Напомним, в апреле Транспортная инспекция ужесточила контроль за соблюдением перевозчиками режима труда и отдыха. Причина принятия дополнительных мер – увеличение нарушений. Административная ответственность для нарушителей предусматривает штраф до 50 базовых.
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Транспортная инспекция рассказала о нарушениях режима труда и отдыха во время перевозки грузов и пассажиров
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