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  2. Транспортная инспекция дала рекомендации перевозчикам для предотвращения распространения COVID-19 в Беларуси

Транспортная инспекция дала рекомендации перевозчикам для предотвращения распространения COVID-19 в Беларуси

Так, перевозчики, которые едут транзитом через нашу страну, должны останавливаться для отдыха, питания и заправки своего авто только в установленных местах. На белорусско-российской границе Транспортная инспекция раздает водителям, выполняющим транзитные автоперевозки грузов, карты с указанием специальных пунктов. Свои маршруты водители-международники должны строить с учетом полученных рекомендаций. Им не следует покидать территорию места пребывания во время стоянки. Это необходимо, чтобы ограничить количество контактов.

Уже проинформировано более 1,6 тысячи шоферов. Препятствий со стороны перевозчиков нет, все рекомендации выполняются. Изучить перечень дорог и карты-схемы для транзитных перевозчиков можно на официальном сайте Транспортной инспекции в разделе «Важно». 

Данные ограничения — мера по предотвращению завоза и распространения коронавируса COVID-19, отметили в Транспортной инспекции.

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