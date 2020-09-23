Трансляция церемонии вступления Александра Лукашенко в должность Президента Республики Беларусь будет показана сегодня вечером по телевизионным каналам страны, начало – в 21:00.
Инаугурация Александра Лукашенко состоялась в зале торжественных церемоний Дворца Независимости. Всего на мероприятие пригласили около 700 человек – высших должностных лиц, парламентариев, руководителей госорганов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, республиканских СМИ, деятелей науки, культуры и спорта.
Фото: БЕЛТА
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Трансляция церемонии вступления Александра Лукашенко в должность Президента Беларуси будет показана сегодня по белорусскому ТВ
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