Трамп заявил о запуске собственной социальной сети Truth Social

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что запускает свою соцсеть Truth Social, что переводится как "социальная правда" или "соцсеть правды", передает ВВС.
Владельцем ресурса станет компания Дональда Трампа Trump Media & Technology Group (TMTG).
Экс-президент США, аккаунты которого в лидирующих соцсетях были заблокированы, утверждает, что таким образом он борется с давлением крупнейших технологических компаний. Их он обвиняет в цензуре.
– Мы живем в мире, где "Талибан" широко представлен в Twitter, но вашего любимого американского президента вынудили замолчать, – подчеркнул он.
Предполагается, что Truth Social начнет работать уже в следующем месяце, но в первое время создать там страницу можно будет только по приглашению. Ожидается, что в начале 2022 года соцсеть заработает полноценно.
TMTG также намеревается запустить платный стриминговый видеосервис.