Трамп заявил о запуске собственной социальной сети Truth Social

Владельцем ресурса станет компания Дональда Трампа Trump Media & Technology Group (TMTG).Экс-президент США, аккаунты которого в лидирующих соцсетях были заблокированы, утверждает, что таким образом он борется с давлением крупнейших технологических компаний. Их он обвиняет в цензуре.– подчеркнул он.Предполагается, что Truth Social начнет работать уже в следующем месяце, но в первое время создать там страницу можно будет только по приглашению. Ожидается, что в начале 2022 года соцсеть заработает полноценно.TMTG также намеревается запустить платный стриминговый видеосервис.