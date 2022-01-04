Трамп заявил, что Twitter – это «позор демократии»

Так политик прокомментировал блокировку аккаунта в Twitter члена Палаты представителей Марджори Тейлор Грин за распространение недостоверных сведений о коронавирусе.– заявил Трамп.Напомним, что бывшего главу Белого дома заблокировали в Twitter и Facebook после того, как его сторонники попытались взять Капитолий штурмом 6 января 2021-го. Сеть Facebook сохранила возможность пересмотра решения о блокировке в будущем.