Трамп заявил, что Twitter – это «позор демократии»

Экс-президент США Дональд Трамп назвал социальную сеть Twitter «позором демократии», пишет ТАСС.
Так политик прокомментировал блокировку аккаунта в Twitter члена Палаты представителей Марджори Тейлор Грин за распространение недостоверных сведений о коронавирусе.
«Twitter – это позор демократии. Ему нельзя позволять работать в этой стране. Марджори Тейлор Грин представляет множество честных, патриотичных и трудолюбивых избирателей. Они не заслуживают такого отношения со стороны низких Twitter и Facebook. Все должны уйти из Twitter и Facebook. Они скучные, представляют точку зрения только радикальных левых, и их все ненавидят. Они – позор для нашей страны. А ты, Марджори, продолжай бороться!» – заявил Трамп.
Напомним, что бывшего главу Белого дома заблокировали в Twitter и Facebook после того, как его сторонники попытались взять Капитолий штурмом 6 января 2021-го. Сеть Facebook сохранила возможность пересмотра решения о блокировке в будущем.