Трамп заявил, что не желает переноса президентских выборов в США

Глава американской администрации Дональд Трамп заявил, что не желает переноса намеченных на ноябрь выборов президента США.





«Хочу ли я переноса даты? Нет, но я не хочу нечестных выборов», – заявил Трамп на брифинге в Белом доме.

Трамп пояснил, что его сообщение в Twitter о возможности переноса выборов было призвано объяснить минусы голосования по почте, против которого он выступает. "Я не хочу ждать три месяца, а потом узнать, что все отправленные по почте бюллетени пропали", – заявил президент. Голосование по почте президент назвал крайне несправедливым, в результате этого, по его словам, США станут посмешищем для всего мира.

Если голосование по почте произойдет, то эти выборы станут самыми сфальсифицированными за всю историю, заявил президент США.

Голосование по почте Трамп назвал бардаком. Он напомнил, что в ходе первичных выборов в этом году "десятки тысяч бюллетеней, отправленных по почте, не были учтены", пишет ТАСС.

В реальности перенос выборов президента в США практически неосуществим. Для этого пришлось бы менять федеральное законодательство, регламентирующее проведение выборов, принятое в 1845 году.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.