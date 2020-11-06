Действующий глава государства считает, что голоса, полученные по почте, должны быть признаны незаконными, пишет ТАСС.
«Наблюдателям не было позволено каким-либо путем, способом или в какой-либо форме делать их работу, и, следовательно, голоса, поданные в этот период (в ходе почтового голосования. – Прим. ред.), должны считаться незаконными голосами», – написал Дональд Трамп в Twitter. – «[Это] следует решать Верховному суду США!»
Американский лидер также добавил, что «с легкостью выигрывает президентские выборы», если учитывать «легально поданные голоса».
Ранее Трамп уже заявлял, что готов будет обратиться в суд для решения ситуации с продолжением приема почтовых бюллетеней и после официального дня выборов. Также политика беспокоит формат подсчета голосов, полученных дистанционно. Он уже обвинил демократов в попытке «украсть выборы» благодаря почтовому голосованию.
Выборы в США состоялись 3 ноября. Официальных результатов пока нет, но, согласно последним прогнозам Fox News, Байдена ждет поддержка 264 выборщиков, а Трампа – 214. Для победы же необходимо получить 270 голосов.
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Трамп заявил, что исход президентской гонки в США должен решить Верховный суд
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Фото: РЕЙТЕР