Об этом президент США заявил в пятницу, 2 октября, в своем аккаунте в Twitter.
– Сегодня я и первая леди США сдали тесты на коронавирус – положительные. Мы немедленно начнем наш карантин и процесс выздоровления. Мы пройдем через это вместе! – написал Трамп.
Врач президента уверяет, что лидер США и его супруга Меланья чувствуют себя хорошо, передает ТАСС. Также медик выразил надежду, что Трамп сможет продолжать свою работу и во время болезни. Все очные мероприятия на сегодня президент отменил. Однако он планирует принять участие в телефонной конференции по теме оказания помощи пожилым людям в условиях пандемии. Изначально в графике президента США на пятницу числилось 14 мероприятий.
Напомним, США является лидером в мире по количеству зафиксированных случаев заражения коронавирусом. Тема борьбы с распространением COVID-19 в стране стала одной из наиболее остро обсуждаемых в первом раунде дебатов кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джозефа Байдена. Второй раунд был намечен на 15 октября, но это меньше чем через две недели (стандартное время карантина, на который уходят заболевшие коронавирусом). Поэтому, возможно, график мероприятий президентской избирательной кампании изменят в связи с состоянием Трампа.
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Трамп заразился COVID-19
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Фото: РЕЙТЕР