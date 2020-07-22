Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.39
EUR: 2.73
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Трамп во время первого виртуального сбора средств на избирательную кампанию получил $ 20 млн

Трамп во время первого виртуального сбора средств на избирательную кампанию получил $ 20 млн

Предвыборный штаб Дональда Трампа по итогам первого виртуального сбора средств, который провел американский президент, получил более 20 млн долларов, сообщает Axios.


Модератором мероприятия стал сын американского президента Дональд Трамп - младший и его подруга Кимберли Гилфойл, входящая в избирательный штаб. В нем приняли участие также министр финансов, руководитель аппарата сотрудников Белого дома и дочь Трампа Тиффани.

Трамп из Белого дома отвечал на вопросы своих сторонников, передает ТАСС. Его собеседников выбирал среди тех, кто перечислил не менее 50 долларов. В итоге около 300 тыс. человек перечислили более 20 млн долларов. В штабе Трампа эту практику намерены повторить.

59-е выборы президента США запланированы на 3 ноября.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подпишись на SB.BY в один клик
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Какие виды спорта полезны ребенку в разном возрасте
СМИ утверждают, что Великобритании и ЕС не удастся подписать торговое соглашение после Brexit
Сборная Беларуси готовится ко Всемирной шахматной олимпиаде
Трамп во время первого виртуального сбора средств на избирательную кампанию получил $ 20 млн
Тысячи открыток будут отправлены по разным адресам: в стране проходит масштабный проект «Паштоўка.БЕЛ»
В Чикаго ищут преступников, расстрелявших более десятка человек
Что нового в законе о нотариате
Шесть человек пострадали в результате падения военного вертолета в Колумбии
Открытие новой поликлиники в Гомеле, встреча Президента с активом Гомельской области и массовая уборка зерновых. Главное за вторник
Умер актер Андрей Сиротин
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
«Ты взгляни ему в лицо…»
Ученые нашли настоящую причину появления мурашек на коже
Гороскоп на 23 июля
БЖД запустит новый дизель-поезд Гродно-Минск-Гродно с 24 июля
Фотофакт. Красота сельских пейзажей провинции Сычуань
ЕЭК прогнозирует выход ЕАЭС в 2021 году на самообеспечение по основным сельхозпродуктам
В Харькове задержали сообщников луцкого террориста
Соболенко похвасталась фото в необычном купальнике
БРСМ представит мобильное приложение "Голосую!"
Гарик Харламов лишился бизнеса во время развода
На заграничных курортах вспышки коронавируса. Может, лучше отдыхать пока дома?
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Бережливые против страждущих
В офисе Зеленского сообщили, что террорист сдался после просмотра обращения президента
Певица Пелагея рассказала об угрозах в свой адрес
Основатель Amazon всего за сутки стал богаче на 13 миллиардов долларов
Зарастание Арктики южными растениями может привести к усилению выбросов парниковых газов
В Японии пожилая женщина дала отпор медведю
В Луцке освободили всех заложников, террорист задержан
В США пропавшая собака преодолела 80 километров, чтобы вернуться домой
Оплатить проезд смартфоном теперь можно во всех столичных трамваях
«Сделано!»: в июне этого года «Беларуськалий» установил абсолютный рекорд по выдаче руды
Секрет молодости 80‑летней супербабушки
блог
Сергей МИХОВИЧ
О пользе диспетчеров и биотехнологий
«Сделано!»: предприятие «Белкалий-Мигао» нацелено на диверсификацию производства
«Сделано!»: по производству удобрений на душу населения Беларусь – первая в мире
Председатель Белорусской ассоциации многодетных родителей – о демографической ситуации, ценности больших семей и о том, как менялось их положение в государстве
«Сделано!»: первую руду на Дарасинском руднике планируют получить до 2027 года
«Сделано!»: экспортный портфель «Беларуськалия» составляет 140 стран
ЕЭК разработает механизм подтверждения страны происхождения товара для госзакупок
На Могилевщине пройдет традиционный крестный ход в честь иконы Божией Матери Барколабовской
Камеры видеонаблюдения в общем тамбуре — забота о безопасности или вторжение в чужую жизнь?
Астрономы доказали, что на поверхности Венеры есть активные вулканы
БИСИ: фейковые опросы усложняют работу профессиональных белорусских социологов
мнение
Всеволод ШИМОВ
Ответ глобальным вызовам
Новые виды генетических исследований внедряются в нашей стране
Лукашенко поручил выработать отдельную программу развития сельского хозяйства в Гомельской области
"Вы по росе когда ходили в последний раз?" – Президент призывает людей изменить образ жизни
Авторы
СКАНИРУЙТЕ