Трамп во время первого виртуального сбора средств на избирательную кампанию получил $ 20 млн

Предвыборный штаб Дональда Трампа по итогам первого виртуального сбора средств, который провел американский президент, получил более 20 млн долларов, сообщает Axios.





Модератором мероприятия стал сын американского президента Дональд Трамп - младший и его подруга Кимберли Гилфойл, входящая в избирательный штаб. В нем приняли участие также министр финансов, руководитель аппарата сотрудников Белого дома и дочь Трампа Тиффани.

Трамп из Белого дома отвечал на вопросы своих сторонников, передает ТАСС. Его собеседников выбирал среди тех, кто перечислил не менее 50 долларов. В итоге около 300 тыс. человек перечислили более 20 млн долларов. В штабе Трампа эту практику намерены повторить.

59-е выборы президента США запланированы на 3 ноября.