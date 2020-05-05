Трамп внес на утверждение Сенату кандидатуру посла в Беларуси

Президент США Дональд Трамп внес кандидатуру заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС Джули Фишер на утверждение Сенату Конгресса на пост посла Соединенных Штатов в Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома, передает ТАСС.





Ранее Фишер занимала пост заместителя постпреда США при НАТО, была временным поверенным в делах США в России, работала в посольствах США в Грузии и Украине.

Американское посольство в Беларуси с 2008 года возглавляют временные поверенные в делах. После введения США санкций против ряда белорусских компаний в 2008 году был отозван посол Беларуси в США, эту должность тогда занимал Михаил Хвостов. В ответ была отозвана посол США в Беларуси Карен Стюарт.

В последнее время стороны заявляли о скором восстановлении дипломатического присутствия на уровне послов, а 20 апреля Дональд Трамп заявил о намерении выдвинуть Фишер на должность посла в Беларуси.