Трамп в последнее воскресенье перед выборами провел пять митингов

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Действующий президент США республиканец Дональд Трамп в последнее воскресенье перед намеченными на 3 ноября выборами провел сразу пять выступлений перед сторонниками в штатах Мичиган (здесь он выступил дважды), Айова, Северная Каролина, Джорджия и Флорида.Президент перемещался на самолете с севера страны на юг, начав с Мичигана, где во время его выступления шел снег. "Нет ли у кого-нибудь для меня пальто? Потому что это явно неподходящее", – так начал свою речь глава Белого дома. Президент был одет в легкое черное пальто, а на руках у него были перчатки. Во Флориде, на самом юге страны, американский лидер вышел к публике уже в пиджаке. При этом на всех митингах Трамп был в своей фирменной красной бейсболке с надписью Make America Great Again ("Сделаем Америку снова великой").На субботнем выступлении перед сторонниками в штате Пенсильвания Трамп признал, что после завершения предвыборной кампании и всеобщих выборов 3 ноября ему нужен будет отдых. Тогда он пообещал провести пять митингов в воскресенье и еще "пять или шесть мероприятий" в понедельник.По итогам запланированных на завтра всеобщих выборов в США будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Борьбу за пост президента ведут республиканец Трамп и демократ Джозеф Байден.