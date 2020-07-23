Трамп сообщил, что потерял из-за коронавируса пятерых друзей

Президент США Дональд Трамп заявил, что потерял пятерых друзей из-за вспышки нового коронавируса. Об этом он сообщил в эфире телеканала Fox News.





Глава Белого дома сказал, что до недавнего времени никто из его родных и близких не умирал от пневмонии, теперь же он потерял пятерых друзей.

Один из этих людей, по словам Трампа, успешный нью-йоркский риэлтор, передает ТАСС. Он был госпитализирован после положительного теста на коронавирус, но через два дня после госпитализации впал в кому, а затем скончался.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство государств. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией.

В США, по последним данным, зарегистрировано 3,93 млн случаев заражения коронавирусом и 142 942 летальных исхода.