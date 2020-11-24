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Трамп разрешил своей администрации начать процесс передачи власти Байдену

Президент США Дональд Трамп рекомендовал главе Управления по общим вопросам администрации США Эмили Мерфи, а также членам своей администрации "делать то, что необходимо" относительно первоначальных процедур, связанных с передачей полномочий следующей администрации. Таким образом республиканец, по сути, распорядился начать процесс передачи власти демократу Джозефу Байдену, пишет ТАСС.

Дональд Трамп

"Наше дело решительным образом продолжается, мы продолжим <...> борьбу, и я верю, что мы победим. Тем не менее в интересах нашей страны я рекомендую Эмили и ее команде делать то, что необходимо относительно первоначальных протоколов. И я сказал своей команде делать то же самое", – написал Трамп в своем аккаунте в Twitter. Действующий президент также поблагодарил Мерфи за ее "самоотверженность и преданность" стране. По словам республиканца, глава GSA подвергалась "преследованиям, угрозам и оскорблениям". "Я не хочу, чтобы это происходило с ней, ее семьей или сотрудниками GSA", – отметил глава Белого дома.

Ранее телекомпания CNN сообщила, что Управление по общим вопросам администрации информировало Джозефа Байдена о готовности начать процедуру передачи ему президентской власти в стране. Представители Байдена до этого сообщали, что просили это ведомство признать демократа избранным президентом США. Мерфи ранее отказывалась подписать необходимые документы, указывая на то, что Трамп свое поражение не признал, а окончательных официальных данных, которые бы однозначно свидетельствовали о победе Байдена, еще нет.

До 23 ноября власти штатов обязаны были подсчитать бюллетени, присланные по почте, в том числе американцами, находившимися за пределами страны. До 12 декабря должны быть утверждены результаты голосования по каждому штату. 14 декабря должны проголосовать члены коллегии выборщиков. 6 января следующего года на совместном заседании обеих палат Конгресса должны быть утверждены результаты голосования коллегии выборщиков, а 20 января пройдет церемония инаугурации избранного президента.
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Фото: РЕЙТЕР
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