Президент США Дональд Трамп заявил, что наложит вето на проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, если в нем будет раздел, который освободит интернет-компании от ответственности при модерировании платформ, пишет РБК.
В Twitter американский лидер написал, что раздел помогает технологическим компаниям уходить от ответственности.
Контекст: раздел бюджета, о котором говорит республиканец, подразумевает защиту компаний, модерирующих свои платформы, от судебных разбирательств. В нем также отмечается, что провайдер интерактивного компьютерного сервиса не считается издателем или источником информации.
Трамп весной подписал указ о регулировании соцсетей и предотвращении онлайн-цензуры. Он заявил, что соцсети получили «неконтролируемую власть» по цензуре мнений пользователей. Указ разрешает регуляторам подавать судебные иски к социальным сетям на основании того, как они модерируют контент.
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Трамп пригрозил заблокировать оборонный бюджет США
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Фото: РЕЙТЕР