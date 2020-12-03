Трамп пригрозил заблокировать оборонный бюджет США

В Twitter американский лидер написал, что раздел помогает технологическим компаниям уходить от ответственности.Контекст: раздел бюджета, о котором говорит республиканец, подразумевает защиту компаний, модерирующих свои платформы, от судебных разбирательств. В нем также отмечается, что провайдер интерактивного компьютерного сервиса не считается издателем или источником информации.Трамп весной подписал указ о регулировании соцсетей и предотвращении онлайн-цензуры. Он заявил, что соцсети получили «неконтролируемую власть» по цензуре мнений пользователей. Указ разрешает регуляторам подавать судебные иски к социальным сетям на основании того, как они модерируют контент.