Президент США Дональд Трамп предлагал помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, если тот предоставит сведения об источнике хакерской атаки на серверы Национального комитета Демократической партии в 2016 году. Об этом заявила адвокат Ассанжа в лондонском суде Дженнифер Робинсон, пишет ТАСС.
Дональд Трамп
По ее словам, предложение было выдвинуто бывшим членом Палаты представителей Конгресса США Даной Рорабакером и неким помощником Чарльзом Джонсоном, который имел связи с предвыборным штабом Трампа. "Предложение, выдвинутое конгрессменом Рорабакером, состояло в том, что Ассанж устанавливает источник публикаций о выборах 2016 года в обмен на некоторую форму помилования", – сказала Робинсон, слова которой приводит информационное агентство РЕЙТЕР.
В феврале газета The Guardian утверждала, что Ассанжу через Рорабакера было предложено помилование в обмен на заявление о непричастности России к хакерской атаке на серверы Национального комитета Демократической партии США в 2016 году, а также публикации служебной переписки по электронной почте ее функционеров. Белый дом назвал публикацию ложью, Рорабакер также отверг ее.
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Трамп предлагал Ассанжу помилование за указание на источник кибератак 2016 года
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Фото: РЕЙТЕР