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Трамп после блокировки в Twitter заявил о возможности создания собственной платформы

Действующий президент США республиканец Дональд Трамп объявил о том, что рассматривает возможность создания собственной, альтернативной Twitter платформы, после того как его личная страница была заблокирована администрацией этой соцсети. Соответствующие сообщения Трамп разместил на официальной странице президента США в Twitter, но они сразу же были удалены модераторами социальной сети, пишет ТАСС.


Позже их текст распространила также пресс-служба Белого дома. "Как я уже говорил в течение долгого времени, Twitter заходит все дальше и дальше в ограничении свободы слова, и сегодня сотрудники Twitter скоординировались с демократами и радикальными левыми и удалили мою страницу со своей платформы, чтобы заставить замолчать меня и вас, 75 миллионов замечательных патриотов, которые за меня проголосовали", - написал Дональд Трамп.

"Я предсказывал, что так и произойдет. Мы ведем переговоры с разными другими сайтами, скоро мы сделаем важное объявление, и мы также рассматриваем возможность создания нашей собственной платформы в ближайшем будущем. Нас не заставят замолчать!" - заявил нынешний глава Белого дома.

По словам Трампа, "Twitter хоть и является частной компанией", но без "подарка государства" в виде раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций от 1996 года (защищает технологические компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента) эта компания "долго бы не просуществовала".

Портал Axios со ссылкой на представителя Twitter сообщил о том, что администрация соцсети примет меры в отношении любого аккаунта, который начнет использовать Трамп, и это касается в том числе официальной учетной записи президента США. Именно так и произошло с нынешней записью, которую разместил там американский президент.

Ранее в этот же день администрация Twitter объявила о том, что на постоянной основе закрыла доступ к личной учетной записи Трампа из-за нарушения им правил, а также в связи с опасениями, что он может попытаться спровоцировать насилие.

В среду Трамп был минимум на 12 часов лишен возможности писать в Twitter из-за нарушений. Администрация социальной сети тогда уточнила, что в случае повторных нарушений учетную запись полностью заблокируют. Ранее в тот же день сторонники Трампа ворвались в здание законодательного органа, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал Джозеф Байден. В США звучат в том числе призывы к импичменту Дональда Трампа.

По данным властей, в ходе беспорядков в Вашингтоне полицией была застрелена манифестантка. Кроме того, сообщалось, что зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, которые были квалифицированы как ЧП медицинского характера. После столкновений умер также сотрудник полиции Капитолия.
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Фото: РЕЙТЕР
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