Трамп подтвердил намерение перебросить часть американских военных из Германии в Польшу

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о намерении перебросить часть американского воинского контингента из Германии в Польшу, передает ТАСС.

По словам главы Белого дома, часть американских военных переведут в две разные точки, одна из них — Польша. «Я верну около половины [военнослужащих] домой, а другая половина отправится в места, которые заслуживают этого», — уточнил он.

В середине июне Трамп предупредил власти Германии, что США сократят численность воинского контингента в этой стране до 25 тысяч человек, если ФРГ не оплатит их размещение и не увеличит расходы на оборону в соответствии с соглашениями в рамках НАТО. В настоящее время в Германии базируется около 34 тысяч американских военных. 24 июня президент США сообщил, что часть войск перебросят из ФРГ в Польшу.

Позднее в Пентагоне заявили, что Трамп одобрил предложения, которые предусматривают переброску порядка 9,5 тысячи военнослужащих.