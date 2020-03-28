Трамп подписал закон о стимулирующих экономику США мерах на 2 трлн долларов

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До этого экономический пакет одобрили Сенат и Палата представителей Конгресса.Это самые большие за всю историю Соединенных Штатов меры по оказанию помощи. Для облегчения последствий мирового финансового кризиса 2008 года Конгресс одобрил пакет в размере 800 млрд долларов.- отметил глава Белого дома.Документ предусматривает выплату пособий по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям. Более того, граждане США смогут получить единовременные выплаты в размере около 1,2 тыс. долларов на человека.Как подчеркнул ранее Трамп, документ, в частности, устанавливает оплачиваемый отпуск по болезни. По словам лидера демократического меньшинства в Сенате Чака Шумера (штат Нью-Йорк), помощь не коснется компаний Трампа, любых других официальных лиц.Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу обратил внимание, что таким образом совместно с предпринятыми Федеральной резервной системой (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, действиями в американскую экономику "вольют 6 трлн долларов", что составляет около 30% ВВП.