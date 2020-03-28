Трамп подписал закон о стимулирующих экономику США мерах на 2 трлн долларов

Американский лидер Дональд Трамп подписал в пятницу закон о стимулирующих экономику мерах в размере более 2 трлн долларов, предназначенных для преодоления последствий распространения коронавируса. Трансляцию церемонии в Белом доме вели ведущие американские телеканалы, пишет ТАСС.
AP Photo/Evan Vucci
До этого экономический пакет одобрили Сенат и Палата представителей Конгресса.
Это самые большие за всю историю Соединенных Штатов меры по оказанию помощи. Для облегчения последствий мирового финансового кризиса 2008 года Конгресс одобрил пакет в размере 800 млрд долларов.
"Разработанный в Сенате законопроект является первым шагом в восстановлении доверия к американской экономике и ее стабильности <...> Это доставит срочную помощь семьям, рабочим и бизнесу. Республиканцы и демократы объединились, отложили в сторону различия ради [интересов] Америки, - отметил глава Белого дома. - Этот исторический документ включает $300 млрд для выплат гражданам, чей доход составляет менее $99 тыс. в год, $3,4 тыс. на семью из четырех человек. Пособия по безработице - рабочие получат 100% зарплаты в течение четырех полных месяцев".
Документ предусматривает выплату пособий по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям. Более того, граждане США смогут получить единовременные выплаты в размере около 1,2 тыс. долларов на человека.
Как подчеркнул ранее Трамп, документ, в частности, устанавливает оплачиваемый отпуск по болезни. По словам лидера демократического меньшинства в Сенате Чака Шумера (штат Нью-Йорк), помощь не коснется компаний Трампа, любых других официальных лиц.
Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу обратил внимание, что таким образом совместно с предпринятыми Федеральной резервной системой (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, действиями в американскую экономику "вольют 6 трлн долларов", что составляет около 30% ВВП.
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Трамп подписал закон о стимулирующих экономику США мерах на 2 трлн долларов
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