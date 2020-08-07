Трамп подписал указы о мерах против WeChat и TikTok

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительные указы против китайских соцсетей WeChat и TikTok. Документ запрещает проведение любых сделок с владельцем приложения TikTok - компанией ByteDance, а также владельцем WeChat - интернет-гигантом Tencent. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома. Запрет вступит в силу в конце сентября.





Соединенные Штаты должны предпринять агрессивные действия против владельцев китайских соцсетей с целью защиты нашей национальной безопасности, говорится в принятых документах.

Власти США утверждают, что приложение TikTok и соцсеть WeChat представляют угрозу национальной безопасности США – собирают данные американских пользователей и компаний, доступ к которым может иметь руководство Китая, передает ТАСС. Это, в частности, якобы дает властям КНР возможность контроля за китайскими гражданами за рубежом, отслеживать местонахождение федеральных служащих и подрядчиков, собирать досье с личными данными для шантажа, вести промышленный шпионаж и кампании по дезинформации.

Ранее Трамп заявил, что TikTok должен быть продан Microsoft или другой американской компании, иначе работа соцсети на американской территории будет запрещена.

В Китае действия Вашингтона называют абсолютно неоправданными. В МИД страны заявили, что США должны перестать использовать национальную безопасность в качестве предлога для оправдания своей дискриминационной политики по отношению к иностранным государствам.