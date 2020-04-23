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Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США

Дональд Трамп подписал указ о временной остановке иммиграции в США на фоне дефицита рабочих мест в стране, спровоцированного пандемией COVID-19. Об этом американский президент заявил на брифинге в Белом доме.

«Для защиты американских рабочих я только что подписал указ о временной приостановке иммиграции в США. Это гарантирует, что наши безработные граждане в первую очередь получат работу после открытия экономики», — цитирует американского лидера ТАСС.

Он добавил, что данный указ позволит сохранить ресурсы США в области здравоохранения для граждан страны. «Мы должны заботиться о наших пациентах, рабочих, поэтому мы это сделали», — пояснил Трамп.

Указ вступит в силу в 23.59 23 апреля (06.59 24 апреля по белорусскому времени) и будет действовать в течение 60 дней, однако, по словам главы Белого дома, не исключено, что его продлят или сократят. Кроме того, его могут ужесточить или смягчить.

Пока ограничения касаются лиц, которые на момент подписания указа находятся за пределами США и не имеют действующей иммигрантской визы, однако не ограничивается право запрашивать убежище или статус беженца. Ограничения также не коснутся врачей, санитаров и других работников здравоохранения, которые способны помочь в борьбе с коронавирусом.

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Фото: Рейтер
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