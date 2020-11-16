Президент США Дональд Трамп назвал ложными сообщения СМИ о том, что его избирательный штаб пересмотрел иск, поданный в связи с результатами подсчета голосов в штате Пенсильвания, пишет ТАСС.
Ранее газета The Washington Post отмечала, что представители республиканца исключили из искового заявления утверждения о том, что сотрудники избирательных комиссий нарушали права наблюдателей от их партии.
"The Washington Post забыла прочесть иск. Лживые СМИ. Вопрос о наблюдателях и то, как с ними обращались, играют очень большую роль в иске", – подчеркнул в понедельник Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте.
Накануне в электронной базе федерального суда штата было опубликовано исковое заявление избирательного штаба Трампа с внесенными в него изменениями. В документе теперь отсутствуют обвинения в том, что сотрудники избирательной комиссии нарушали конституционные права предвыборной кампании действующего президента США, ограничивая возможности республиканцев наблюдать за подсчетом голосов. Адвокат главы Белого дома Рудольф Джулиани неоднократно заявлял, что в связи с этим более 600 тысяч поданных голосов в крупнейших городах штата – Филадельфии и Питтсбурге – должны быть признаны недействительными. Дональд Трамп утверждал, что из-за этого победа в Пенсильвании должна быть присуждена ему.
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Трамп опроверг, что его штаб исключил из исков в Пенсильвании обвинения против избиркомов
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Фото: РЕЙТЕР