Трамп объявил режим ЧС в Вашингтоне

– сказано в распространенном Белым домом документе.Это решение даст возможность федеральным властям выделить средства на оказание помощи городу в ускоренном режиме. Отметим, что обычно режим ЧС вводят, дабы оказать помощь в ликвидации последствий стихийных бедствий. Поэтому объявление чрезвычайной ситуации при подготовке к инаугурации – это как минимум необычное явление.Но того требуют обстоятельства. Власти США всерьез обеспокоены риском повтора произошедшего у Капитолия 6 января. Чтобы штурм Конгресса не случился вновь, меры безопасности решили начать усиливать раньше обычного.Напомним, 6 января тысячи сторонников Трампа собрались у здания Конгресса, где проходило заседание по утверждению итогов голосования на президентских выборах. Некоторые участники митинга в поддержку действующего президента прорвались в Капитолий. Были стычки между протестующими и полицией – в ходе штурма погибли пять человек.Демократы в Конгрессе возложили вину за подстрекательство к мятежу и организацию протестов у Капитолия на Трампа. Палата представителей заявила, что готова объявить ему очередной импичмент и отстранить от власти.Инаугурация избранного президента США Джозефа Байдена состоится 20 января.