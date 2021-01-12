Президент США Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в столичном округе Колумбия. Он также направил федеральную помощь властям Вашингтона для обеспечения безопасности перед инаугурацией избранного президента Джозефа Байдена 20 января, сообщает ТАСС.
«Президент Дональд Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в [столичном] округе Колумбия и распорядился направить федеральную помощь в дополнение к усилиям округа по реагированию на возникшие в связи с 59-й инаугурацией президента чрезвычайные обстоятельства, которые продлятся с 11 по 24 января 2021 года», – сказано в распространенном Белым домом документе.
Это решение даст возможность федеральным властям выделить средства на оказание помощи городу в ускоренном режиме. Отметим, что обычно режим ЧС вводят, дабы оказать помощь в ликвидации последствий стихийных бедствий. Поэтому объявление чрезвычайной ситуации при подготовке к инаугурации – это как минимум необычное явление.
Но того требуют обстоятельства. Власти США всерьез обеспокоены риском повтора произошедшего у Капитолия 6 января. Чтобы штурм Конгресса не случился вновь, меры безопасности решили начать усиливать раньше обычного.
Напомним, 6 января тысячи сторонников Трампа собрались у здания Конгресса, где проходило заседание по утверждению итогов голосования на президентских выборах. Некоторые участники митинга в поддержку действующего президента прорвались в Капитолий. Были стычки между протестующими и полицией – в ходе штурма погибли пять человек.
Демократы в Конгрессе возложили вину за подстрекательство к мятежу и организацию протестов у Капитолия на Трампа. Палата представителей заявила, что готова объявить ему очередной импичмент и отстранить от власти.
Инаугурация избранного президента США Джозефа Байдена состоится 20 января.
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Трамп объявил режим ЧС в Вашингтоне
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Фото: РЕЙТЕР