Трамп объявил о помиловании 73 человек

Список помилованных распространила пресс-служба Белого дома. В перечне есть такие личности, как бывший советник Трампа Стивен Беннон (обвинялся в мошенничестве и хищении средств), предприниматель Эллиотт Бройди (обвинялся в причастности к незаконной лоббистской деятельности) и политический консультант Республиканской партии США Пол Эриксон (летом 2020-го был приговорен к 7 годам тюрьмы за мошенничество).Еще для 70 человек глава государства постановил смягчить наказание.Ранее американские СМИ со ссылкой на источники в правительстве писали, что Трамп не будет объявлять о превентивном помиловании себя и членов своей семьи. Это могло бы создать впечатление, что действующий президент США признает свою вину в совершении неких преступлений. А это на фоне процедуры импичмента, запущенной нижней палатой Конгресса США, ставит Трампа в опасное положение.Напомним, Палата представителей США объявила импичмент Трампу по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Это произошло после штурма Капитолия 6 января сторонниками действующего президента. В ходе процедуры импичмента статья обвинения еще должна быть представлена в Сенате.