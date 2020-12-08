Действующий американский президент также считает, что всеобщие выборы в государстве прошли на уровне страны третьего мира и были сфальсифицированы, пишет ТАСС.
«Если вы посмотрите на разные штаты, выборы были полностью сфальсифицированы. Это позор для нашей страны. Это похоже на страну третьего мира, эти бюллетени сыплются отовсюду с использованием устройств, которые неизвестно кому даже принадлежат и о которых никто ничего не знает», – уверен Дональд Трамп.
Это не первый раз, когда американский лидер сравнивает США со страной третьего мира. К примеру, в конце ноября он сделал это, оценивая техническую инфраструктуру, используемую при голосовании.
Выборы в США прошли 3 ноября. Ведущие американские СМИ присудили победу демократу Джозефу Байдену, отдав ему более 270 голосов выборщиков. Дональд Трамп с таким решением не согласился, заявив о нарушениях во время выборов. Республиканцы подали ряд судебных исков в разных штатах, добиваясь пересчета голосов. Часть их была учтена, часть – нет. Коллегия выборщиков проголосует 14 декабря.
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Трамп назвал выборы в США позором для страны
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Фото: РЕЙТЕР