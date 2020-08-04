Трамп назвал отправку военных на Ближний Восток величайшей ошибкой в истории США

Дональд Трамп в интервью сайту Axios выразил мнение, что решение американских властей отправить военных на Ближний Восток для участия в вооруженных конфликтах в регионе является величайшей ошибкой в истории страны.

«Решение отправить [войска] на Ближний Восток и втягиваться [в конфликты] на Ближнем Востоке было величайшей ошибкой в истории нашей страны. Это моя точка зрения», — приводит слова президента США ТАСС.

В середине июня американский лидер, выступая перед выпускниками военной академии в Вест-Пойнте, заявил, что США завершают эру бесконечных войн, а американские солдаты больше не должны решать конфликты в других странах.