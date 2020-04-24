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  2. Трамп назвал беспочвенными сообщения об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына

Трамп назвал беспочвенными сообщения об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения СМИ об ухудшении состояния здоровья главы Северной Кореи Ким Чен Ына не соответствуют действительности.


"Я получил данные о том, что эти сведения недостоверны", — заявил Трамп на брифинге в Белом доме.

По словам президента США, распространившие эти сведения СМИ могли использовать устаревшую информацию, передает ТАСС.


Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источник в американской администрации сообщила, что США изучают разведданные об ухудшении здоровья главы КНДР. Информация о проблемах со здоровьем основывалась на том, что Ким Чен Ын 15 апреля впервые за многие годы не присутствовал на торжественной церемонии с участием высшего руководства страны по случаю 108-летия со дня рождения основателя КНДР, деда нынешнего руководителя страны Ким Ир Сена.

Вообще же Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля. 12 апреля без его участия в Пхеньяне прошла сессия парламента КНДР.

 

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