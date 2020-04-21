Трамп намерен временно приостановить иммиграцию в США

Президент США Дональд Трамп из-за пандемии нового коронавируса намерен временно приостановить иммиграцию в Соединенные Штаты и подписать соответствующий указ.





Это необходимо для защиты рабочих мест американских граждан, написал Трамп на своей странице в Твиттере, передает ТАСС.

"В свете нападения со стороны невидимого врага, а также необходимости защитить рабочие места наших замечательных американских граждан я подпишу указ о временной приостановке иммиграции в Соединенные Штаты!" — написал глава американской администрации.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США с момента начала эпидемии зарегистрировано 786 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались более 42 тысяч человек.