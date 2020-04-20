Трамп хочет назначить Джули Фишер послом США в Беларуси

Сейчас дипломат занимает должность заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС, передает ТАСС.

Президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС Джули Фишер на пост посла Соединенных Штатов в Беларуси.

- Сегодня президент Дональд Трамп объявил о намерении выдвинуть на ключевые посты в своей администрации следующих лиц: Джули Фишер, из штата Теннесси, [на должность] чрезвычайного и полномочного посла США в Беларуси, - сказано в сообщении пресс-службы Белого дома.