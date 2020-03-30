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Трамп готов повторно пройти тестирование на коронавирус

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов повторно пройти тестирование на коронавирус.


Глава Белого дома заявил на пресс-конференции в воскресенье о том, что пока не делал повторный тест, но сделает это, если будет нужно. При этом Трамп отметил, что у него нет никаких симптомов заболевания, передает ТАСС.

14 марта президент США сдал тест на коронавирус. На следующий день его лечащий врач сообщил, что тест главы американской администрации оказался отрицательным.

В США, по данным Университета Джонса Хопкинса, более 139 тыс. случаев заражения коронавирусом и 2,4 тыс. летальных исходов.

В мире число зараженных превысило 630 тыс., умерли около 30 тыс. человек.

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Фото: РЕЙТЕР
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