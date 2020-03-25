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  2. Трамп: число жертв коронавируса в США вырастет, если оперативно не отменить ограничения

Трамп: число жертв коронавируса в США вырастет, если оперативно не отменить ограничения

Количество погибших от коронавируса COVID-19 в США вырастет, если оперативно не отменить различные санитарные ограничения, считает глава США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News, пишет БЕЛТА.

Фото: AP Photo

"Я уже отметил, что лечение не должно быть хуже самой проблемы. Мне кажется, многие люди умрут, если мы допустим сохранение нынешней ситуации. Мы должны перевести страну на рабочий режим", — сказал Дональд Трамп.

По его словам, тысячи и тысячи людей в год гибнут от гриппа, но из-за этого никто не останавливает экономику страны. Президент США полагает, что принятые из-за коронавируса ограничения на работу американского частного сектора нужно отменить к Пасхе 12 апреля.

Дональд Трамп также опроверг предположение, что американские предприятия смогут простаивать несколько месяцев. "Так поступать нельзя, иначе можно разрушить всю страну", — отметил он.

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