Трамп анонсировал новый крупный иск по выборам

– поделился Трамп в Twitter.Выборы в США состоялись 3 ноября. Ведущие американские СМИ отдали победу демократу Джозефу Байдену, прогнозируя ему поддержку большинства выборщиков (для победы нужно получить 270 голосов). Дональд Трамп с таким итогом не согласился и заявил, что будет оспаривать подсчет бюллетеней в суде. Его штаб уже подал ряд исков по этой теме в разных штатах. Результаты всеобщего голосования в США должны утвердить до 12 декабря, а коллегия выборщиков свое решение сделает два дня спустя. Инаугурация избранного президента состоится 20 января 2021 года.