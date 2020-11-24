Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени его штаб подаст новый иск, который, по словам главы государства, раскрывает мошенничество с бюллетенями на выборах. Об этом пишет ТАСС.
«Наш крупный иск, раскрывающий в мельчайших подробностях мошенничество с бюллетенями и другое, скоро будет подан. Сфальсифицированные выборы!» – поделился Трамп в Twitter.
Выборы в США состоялись 3 ноября. Ведущие американские СМИ отдали победу демократу Джозефу Байдену, прогнозируя ему поддержку большинства выборщиков (для победы нужно получить 270 голосов). Дональд Трамп с таким итогом не согласился и заявил, что будет оспаривать подсчет бюллетеней в суде. Его штаб уже подал ряд исков по этой теме в разных штатах. Результаты всеобщего голосования в США должны утвердить до 12 декабря, а коллегия выборщиков свое решение сделает два дня спустя. Инаугурация избранного президента состоится 20 января 2021 года.
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Трамп анонсировал новый крупный иск по выборам
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Фото: РЕЙТЕР