Тракторист-машинист Николай Даречкин: молодежи на селе нужно дать возможность работать и зарабатывать на достойную жизнь

Николай Даречкин, тракторист-машинист Белыничского СПК «Колхоз «Родина», выступая на VI Всебелорусском народном собрании, признался, что возможность говорить с трибуны он расценивает как большую честь и ответственность:
– Мне легче работать за штурвалом комбайна, чем выступать здесь. Работаю более 30 лет в СПК «Колхоз «Родина». Это моя малая родина. На родной земле вместе со мной работают практически все сотрудники СПК. Как в народе говорят, где родился, там и пригодился».
От имени сельских тружеников он поблагодарил Президента за заботу о сельском хозяйстве и за то, что в стране сохранены и реализованы нужные сельскохозяйственные проекты: "Во многих своих выступлениях Вы отметили, что нужно не только сохранить, но и улучшить их. Положить в основу принцип: отличный труд – отличные результаты работы, высокий доход хозяйства и, следовательно, высокая заработная плата. Эти слова мы восприняли как руководство к действию. Наш коллектив неоднократно занимал призовые места в республиканских соревнованиях. Трижды нашему хозяйству объявлялась Благодарность Президента Республики Беларусь".
Даречкин рассказал, что средняя заработная плата в тысячу рублей – уже не новость для коллектива его предприятия, у него за прошлый год она составила более 2,5 тысячи рублей в месяц.
– Нам повезло: правление нашего СПК никогда не остается в стороне от проблем сельчан. Так как понимает, что за каждым результатом стоит современная техника, технология, но прежде всего за ним стоит человек.
По словам Даречкина, кадры предприятие готовит уже со школьной скамьи. Колхоз платит стипендии отличникам учебы, укрепляет материально-техническую базу школы, направляет выпускников школы в высшие учебные заведения.
– На протяжении учебы платим им стипендии, а по возвращении в колхоз создаем хорошие условия для трудового старта. В течение первых двух лет работы в хозяйстве за молодых специалистов оплачиваем проживание, коммунальные услуги, в виде подъемных выдаем ссуду в размере 2,5 тысячи рублей. Если молодой человек отрабатывает в колхозе пять лет, возвращать эти деньги не надо.
Из выступления делегата стало известно, что средний возраст работников СПК – 44 года, а 36 тружениц хозяйства находятся в декретном отпуске.
– Значит, молодые семьи пускают корни на родной земле, – уверен делегат.
По его словам, коллектив вступил в новую пятилетку в хорошем настроении, с желанием работать и добиваться новых успехов.
– Сегодня мы на 100 процентов подготовили к новому сезону кормозаготовительную и зерноуборочную технику. Имеем и небольшой финансовый запас, который позволяет обновлять материальную базу хозяйства. Все, что мы имеем, – не подарок с небес. Мы имеем достаток от того, что хотим и умеем работать.
Как жителю глубинки, Николаю Даречкину отрадно, что руководство страны уделяет большое внимание развитию малых городов. Он рассказал, что в прошлом году райцентр принимал республиканский праздник День белорусской письменности. К празднику отремонтированы объекты образования и культуры, здравоохранения, жилфонд.
Николай Даречкин также отметил, что видит сегодня проблему в недостатке кадров, закреплении молодежи на селе.
– Я бы хотел обратиться к руководителям различных уровней и попросить их помнить, что рыба ищет где глубже, а человек – где лучше. Если не поддержать молодежь, не создать им на первых порах достойные условия для труда и отдыха, никакие призывы и лозунги на селе их не задержат. Им нужно дать возможность работать и зарабатывать на достойную жизнь.
Также, как механизатор с большим стажем, он подчеркнул важность рачительного использования земель:
– Сеять на земле надо то, что на ней вырастет. Руководители хозяйства должны сами решать, что производить на свой земле, но, конечно, с учетом экономических интересов государства.
Николаю Даречкину также хотелось, чтобы Правительство обратило внимание на руководителей сельхозорганизаций и пересмотрело размер пенсий для тех, кто отработал много лет в должности председателя и внес большой вклад в развитие хозяйства.
– Дорогие друзья, дорогие белорусы, у каждой семьи есть своя мера счастья. Но есть общие ценности – мир и покой. В это непростое для страны время благодаря сильной власти вместе мы смогли вернуть безопасность на улицы, сохранить суверенность нашего государства. Я говорю от имени сельчан, они всегда были мудрыми людьми. Хочу заверить участников собрания и Вас, Александр Григорьевич, в том, что мы едины. Все намеченное нами, безусловно, сбудется, – закончил свое выступление Николай Даречкин.
Фото: БЕЛТА
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Тракторист-машинист Николай Даречкин: молодежи на селе нужно дать возможность работать и зарабатывать на достойную жизнь
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