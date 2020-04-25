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Трактор мусора - волонтеры БРСМ помогли убрать лесополосу в Могилеве

Одним из объектов, где сегодня во время республиканского субботника, наводили порядок, стала лесополоса в Могилеве. Она находится между молодым микрорайоном «Спутник» и частным сектором, примыкает к Дому ветеранов и двум областным больницам – взрослой и детской.


Место очень уютное и красивое, многие могилевчане любят здесь прогуляться и подышать воздухом. К сожалению, находятся среди них те, кто позволяет себе мусорить.

Наводить порядок в зеленой зоне отправились около 50 человек. Работники Могилевского горисполкома и волонтеры БРСМ «Доброе сердце» собирали фантики, пакеты, бутылки, строительный мусор, автомобильные покрышки. Мешки заполнялись очень быстро, и, забегая вперед, скажу – набрался целый трактор.







- Насколько же приятно работать, - улыбается исполняющий обязанности первого секретаря Могилевского городского комитета БРСМ Сергей Чичов. – Утром прошел дождь, и в лесу теперь свежо и красиво, поют птицы, вокруг целый ковер из подснежников.

Природа действительно завораживает. Наталья Шайдова и Валерия Синичкина, помимо работы, успевали еще найти и сфотографировать улиток, лягушку, муравьев. Чуть позже они наткнулись на чей-то то ли лесной домик, то ли шалаш. Здесь оборудовано место для костра, сделана скамейка и даже есть книга и цветок в горшочке. А вот мусора, к общему удовольствию, почти не было.

Станислав Юрченко отметил, что волонтеры БРСМ всегда с удовольствием откликаются на призывы присоединиться к субботникам, помочь одиноким пожилым людям, ветеранам, поучаствовать в других полезных мероприятиях:

- Смотрите, работа сегодня заняла всего полтора часа, но город стал чище. Приятно осознавать свой вклад в это. Тем более свежий воздух и труд укрепляют иммунитет, так что вылазка получилась полезной во всех смыслах.

К слову, субботник дал старт благотворительному проекту «Беларусь помнит. Никто не забыт, ничто не забыто», посвященному 75-й годовщине Великой Победы. Он стал частью республиканского патриотического проекта «Цветы Великой Победы». Главная цель - обеспечить преемственность поколений посредством привлечения внимания молодежи к сохранению исторической памяти.









До 4 мая ребята из БРСМ будут заниматься благоустройством и наведением порядка на территории памятников, обелисков, братских могил неизвестных солдат Могилевщины. Например, в Бобруйском районе в агрогородке Воротынь они будут работать у скульптурной композиции землякам, павшим в период Великой Отечественной войны, а в городском поселке Глуша – у «Скорбящей матери», установленной в честь погибших местных жителей. В Горецком районе около деревни Слабода волонтеры наведут порядок на памятнике неизвестному. В Кировском районе в деревне Борки благоустроят мемориальный комплекс, в Могилевском районе в деревне Дубинка - Курган Славы. В Климовичах и Краснополье запланирована посадка деревьев.






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Фото: Любовь СОЛОВЬЕВА
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