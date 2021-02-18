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Источник: СОЮЗ. БЕЛАРУСЬ-РОССИЯ
СОЮЗ. БЕЛАРУСЬ-РОССИЯ

Белорусская техника получает доступ к госзакупкам в России

Трактор из реестра

На прошедшей в Москве VIII Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS‑2021 Минский автозавод представил инновационный автобус «МАЗ 271» для перевозки пассажиров от терминала к самолету. Окна от пола до потолка, двигатель экологического стандарта Евро‑5, синие васильки на борту... 

Машина сразу же нашла покупателя в Омске. Присматриваются к новинке другие российские аэропорты.

Как лучше удовлетворить запросы российских регионов в новейшей белорусской технике? Обсудить этот вопрос приезжали на МАЗ посол Беларуси в России Владимир Семашко, заместитель премьер‑министра Беларуси Юрий Назаров и министр промышленности Петр Пархомчик. Зашел разговор и об условиях вхождения на российский рынок. 

В прошлом году правительство России запретило участие в государственных и муниципальных закупках промышленных товаров из стран, не входящих в ­ЕАЭС. Белорусским предприятиям приходится вносить сведения о своих изделиях в реестр евразийской промышленной продукции. Соответствующий документ получил и Минский тракторный завод. К участию в госзакупках в России допущены белорусские машины 68 моделей и модификаций мощностью от 80 до 355 лошадиных сил. 

Расширяются возможности для производственной кооперации. Так, на базе предприятия «БашСельХозТехника» из машинокомплектов, поступающих с Минского тракторного завода, идет сборка колесных тракторов BELARUS мощностью 80 и 130 л/с. Скоро здесь начнется производство минских гусеничных тракторов. Выпускаемые на базе «БашСельХозТехники» тракторы BELARUS участвуют в программе субсидирования Республики Башкортостан. 

— Рассчитываем, что собранные в этой компании гусеничные тракторы также попадут в местные программы поддержки, — заявил заместитель маркетинг‑директора по коммерческой работе на рынках стран СНГ Минского тракторного завода Михаил Вардугин.

Первым белорусским предприятием, вошедшим в российский реестр, стал Минский моторный завод. Доступ к госзакупкам получили 139 моделей двигателей. Сертификат соответствия предоставляется российским партнерам, что снимает любые вопросы при участии в тендерах. Сейчас завод реализует проект с российской машиностроительно‑индустриальной группой «Концерн «Тракторные заводы». Белорусский двигатель планируется устанавливать на трактор «Агромаш 85ТК». Заказчик предъявил ряд требований, потребовалось разработать новую модификацию мотора. В Россию уже отправлена 3D‑модель двигателя для проведения на ее основе компоновки моторного отсека. Затем ММЗ предоставит два агрегата для испытаний в составе техники. А к 2025 году планируется довести поставки до 2,5 тысячи моторов.

ЦИФРЫ

В прошлом году Минский моторный завод нарастил продажи в России на 12 процентов. Его продукцию приобретают 59 российских предприятий.

sob@sb.by
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