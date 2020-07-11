Фестиваль "Александрия собирает друзей" начинается в Шкловском районе

Сегодня и завтра Александрия в одиннадцатый раз соберет друзей, чтобы встретить один из самых веселых летних праздников. Отметить Купалье по всем правилам самая гостеприимная деревня Шкловского района готовится уже несколько недель. Вчера на главной фестивальной площадке появились первые гости – народные умельцы со всей Беларуси и из стран-соседок, а на главной сцене прошли саунд-чеки артистов, которые споют вечером в грандиозном гала-концерте “Мая Александрыя”. А уже в эти минуты одиннадцатый по счету фестиваль начинает обратный отсчет.

Пример во всем

Один из главных промышленных брендов нашей страны – Минский тракторный завод – встречает гостей выставкой “Зроблена ў Беларусi”. Здесь можно не только изучить линейку тракторов, но и сфотографироваться в кабине флагмана предприятия, новенького шустрого “Беларуса”. Рядом с выставкой раскинулись две улицы: Гандлёвая и Спажывецкая. Традиционные для фестиваля летние кафе мирно соседствуют с сувенирной продукцией от наших мастеров, купальскими венками и выставкой-продажей шашлыкков и вкусняшек. Так, например, сладкоежек приглашает в гости “Лёва з Магилёва”: глазированные сырки, сладкие десерты и мороженое придутся по вкусу даже самым маленьким привередам. Здесь знакомимся с семьей Микуличей. Сами, рассказывают, из Орши, но на праздник в Александрию приехали из Круглого: последние пару дней помогали родителям на огороде. Сегодня, впрочем, решили взять небольшую паузу – и подарить себе и детям выходной в Александрии. Глава семейства Александр и его супруга Алена на празднике, к слову, уже бывали:

– Самое яркое впечатление? Выступление Ирины Билык. Мы сидели во втором ряду, и когда артистка спустилась со сцены, увидели ее близко-близко. Умница и красавица, ну что еще сказать! С тех пор мы ее преданные поклонники. В этом году очень ждем ее выхода. А пока неспешно гуляем по Александрии, изучаем торговые ряды. Агрогородок очень красивый, ухоженный, опрятный: всем бы в республике брать с него пример.

















На площадке с презентацией активностей будущего Дня белорусской письменности (который, напомним, в этом сезоне пройдет недалеко от Александрии, в Белыничах) встречаем ведущую телеканала ОНТ Екатерину Тишкевич и ее коллегу Юрия Гроерова. Обоих чуть позже увидим в вечернем гала-шоу, но в неожиданных амплуа: Екатерина и Юрий впервые будут не вести концерт, а петь. Компанию им составят коллеги по телеканалу Герман Титов, Марина Грицук и Дмитрий Максимович. Впятером ведущие исполнят пронзительную композицию “Это наша с тобой биография”. Как, спрашиваем Екатерину, режиссеру концерта удалось уговорить ее на этот музыкальный эксперимент?

– Уговаривать не пришлось, вызвалась добровольцем. А если серьезно, то я с детства пою, и выйти на сцену никакого труда мне не составляет. Еще я никогда не была на этом фестивале, поэтому решила совместить приятное с полезным. Вчера была первая репетиция, затем переночевали в Могилеве. Утром прогулялись по городу, а сейчас приехали в Александрию, которую я наконец могу рассмотреть при свете дня. Мне кажется, Александрия – это образец белорусской деревни. Чистая, красивая, с доброжелательными людьми и настоящей атмосферой праздника.





Впервые в Александрии и заслуженный артист Беларуси Владимир Провалинский. Певца мы перехватили после утренней репетиции у главной сцены. Вечером артист исполнит песню “Берег юности” на музыку классика Игоря Лученка, а пока делится первыми впечатлениями от гостеприимной шкловской земли:

– Нам нужно гордиться, что в Беларуси есть такое место, как Александрия, которая ничуть не уступает европейским городкам. Я же сам родом из Орши, прекрасно помню, какая разруха здесь – на пересечении Витебской и Могилевской областей – была раньше. Но Александр Лукашенко навел порядок, сейчас здесь все ожило, забурлило. За это, конечно, большое спасибо Президенту: деревня возродилась. Впечатления от Александрии и фестиваля самые положительные. Считаю, такой праздник нужен каждому белорусскому городу.

Символ земли белорусской

А вот композитор Евгений Олейник и его супруга, поэтесса Юлия Быкова чувствуют себя в Александрии как дома и могут составить конкуренцию любому экскурсоводу. В прошлом году они стали соорганизаторами и идейными вдохновителями двухчасового масштабного музыкального праздника «Зроблена ў Беларусi», собравшего 3 тысячи зрителей. В этом сезоне ребята приехали не только в качестве участников вечернего концерта, но и уже в статусе добрых друзей фестиваля. Вечером их группа Aura представит на сцене новинку – композицию “О чем поет гармонь”, написанную специально для нынешнего фестиваля “Александрия собирает друзей”. Евгений Олейник не скрывает:

– В этом году, как мы шутим с Юлей, нам удалось закрыть давний гештальт. Поясню: Юля по образованию врач, и только недавно в нашем репертуаре появилась песня, посвященная медикам, она называется “Просто спасибо”. А я в свое время окончил музыкальную школу по классу баяна, и давно хотел написать песню о баянистах. И когда в этом году нам позвонил режиссер концерта Александр Вавилов и объяснил задумку, я вдруг понял: вот он, тот самый шанс. Так родилась наша новая композиция “О чем поет гармонь”. Очень красивая, неторопливая, мне самому она безумно нравится. И сегодня мы впервые споем ее для зрителей – очень волнуюсь.









Юлия Быкова, в свою очередь, продолжает:

– С Александрией мы уже породнились. Возвращаемся сюда, как в школу спустя много лет после выпускного: столько теплоты, улыбок вокруг… Но что удивительно, прогуляться по городку все эти годы времени не было. А в этот раз с удовольствием осмотрели не только Александрию, но и соседнюю Копысь. И вы знаете, я просто поразилась: ухоженные парки, фонарики, средневековые башни в центре… Мне кажется, Копысь имеет все шансы стать центром исторического туризма. В этом году мы сняли комнату в доме в соседней с Александрией деревне, но в следующем обязательно остановимся в Копыси: мы в нее просто влюбились!

На малой концертной площадке, меж тем, совсем скоро начнется церемония открытия республиканского семейного сельскохозяйственного конкурса “Властелин села”. Сразу за ним – детская дискотека “Святочны дэнс”, куда куратор площадки Наталья Красикова приглашает всех деток и их родителей:

– В этом году для малышей здесь просто раздолье! На дискотеке споют и станцуют ведущие детские коллективы Могилевской области, а также участники телешоу “Голос. Дети” из Могилева. Еще будут работать клоуны и аниматоры: не стесняйтесь делать фото! А сразу после советую заглянуть на “Свята цирка”, там все, что так любят детки: цирк-шапито, представления, шоу различных цирковых жанров и праздничные фотозоны. В 15.30 приглашаем послушать выступление вокального ансамбля “Весялуха” Могилевской областной филармонии. А сразу после – сюрприз для всех модниц: показ новых льняных коллекция белорусских производителей, входящих в состав концерна “Беллегпром”.





















Ну а уже в 21.30 всех гостей Александрии ждут на главной концертной площадке, где начнется масштабный гала-концерт “Мая Александрыя”. Ведущим концерта станет народный артист Беларуси Владимир Гостюхин. В числе специальных гостей – украинская прима Ирина Билык и российский певец Денис Майданов. Планируется участие Александра Лукашенко. За трансляцию вечернего шоу отвечает телеканал ОНТ.

Режиссер праздника Александр Вавилов раскрывает некоторые детали предстоящего шоу:

– В этом году сценическая площадка оформлена в стилистике белорусского национального ремесла – птицы-оберега из древесной щепы. Бытует легенда, что во время последней кровавой войны такая птица-оберег спасла белорусского паренька, которого фашисты забрали на каторжные работы в Германию. В свободные минуты он тайком изготавливал таких птичек и менял их на крохи хлеба… Деревянной птице наши предки приписывали чудодейственную силу, называли ее хранительницей детей, символом счастья. В само же название шоу – “Мая Александрыя” – мы вложили такой смысл: “Моя большая малая родина, моя страна, моя Беларусь, которую я создавал вместе со своим народом – моими соотечественниками”.

Завершится концерт по традиции праздничным салютом. Что интересно: музыкальным фоном для фейерверка станет компиляция основных песенных тем концерта.