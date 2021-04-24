"Трагедия, которая не должна повториться" - колонна автопробега "За Единую Беларусь" отправилась в Полесский радиационный заповедник

Автопробег “За Единую Беларусь” сегодня отправился в Полесский государственный радиологический заповедник. Патриотам предстоит преодолеть маршрут (с остановками и дополнительными экскурсиями) протяженностью более 1000 километров – 500 в одну сторону, столько же в другую. Поездка рассчитана на два дня и включает обширную программу.
Старт колонны состоялся в 8.30 на парковке магазина “Белмаркет” на 5 километре трассы М4. Перед тем, как отправится в это автомобильное путешествие, организаторы попросили заполнить анкету для посещения заповедника. Изъявили желание отправиться в радиационную зону около 150 человек.
- Зимой автопробегов не было, и люди соскучились по поездкам. Пришла весна, и мы решили, что пора начинать дальние автопробеги. Так как в понедельник исполнится 35-ая годовщина со дня трагедии на Чернобыльской АЭС, мы решили проложить маршрут именно туда. Чтобы увидеть своими глазами, как восстанавливаются наши территории, которые пострадали от взрыва, воочию убедиться, сколько горя принесло то событие нашей земле, - рассказывает администратор РОО “Патриоты Беларуси” Андрей Крючковский.
Сегодня патриоты по дороге в заповедник заедут в Бобруйск. Местный исполком приготовил для них небольшую экскурсию. Также планируется возложение цветов к Братской могиле советских военнопленных, которых уничтожили во времена Великой отечественной войны, которая находится возле Бобруйской крепости.
В Полесском государственном радиационном заповеднике для участников автопробега проведут экскурсию протяженностью около 4 часов. Многих участников автопробега волновал вопрос безопасности. Все же зона по-прежнему считается радиоактивной.
- Мы узнавали все эти вопросы. Нам сказали, что экскурсия короткая, а количество получаемого облучения будет в десятки раз меньше, чем при флюорографии. Самое главное после этого хорошо почистить обувь и одежду, - уверен Крючковский.
Среди тех, кто под обильным снегопадом ожидал старта колонны возле “Белмаркета” на трассе М4, был и Марек Ярчинский, поляк, студент Позданьского университета.
- Я здесь, чтобы выразить поддержку сотрудничеству между Польшей и Беларусью. Чтобы показать, что отношения между нашими странами должны быть как у друзей, не как у врагов, - говорит молодой человек. – Я уверен, что мы, граждане двух стран, должны делать все, чтобы на нашем уровне было сотрудничество и все было хорошо между нами. И уважать друг друга.
Марек говорит, что поляки, которые поддерживают радикально настроенных белорусов, думают, что поступают хорошо и на благо всех живущих в Беларуси:
- На мой взгляд, важно показать, что это не так. Их просто используют.
В отличие от Марека, Александр, Жанна и Екатерина на автопробег приезжают с августа.
- Вы бы видели, как на машины с государственными флагами здорово реагируют, особенно в деревнях. Люди и кланяются, и улыбаются, и машут нам.
Александр говорит, что давно хотел съездить на подобную экскурсию, но все никак не находил времени. А здесь такая возможность. Тем более в компании единомышленников ехать веселее:
- Много людей ездят за границу отдыхать, путешествовать. И говорят, что в нашей стране нечего смотреть, но при этом сами ничего не посещали. А ведь это совсем не так.
Блогеры по традиции также едут в колонне. Известный тик-токер и ведущая Стюша снимает в основном позитивные ролики. Но на этот автопробег пришла с иным настроением:
- Мы стараемся освещать не только позитивные моменты истории нашей страны, но и помнить о трагедиях, чтобы такое не повторялось в будущем. Нужно ценить мир и спокойствие. Поэтому в преддверии годовщины мы едем в этот район, чтобы еще раз это вспомнить, почтить память погибших и отразить это все в своих блогах и социальных сетях, чтобы люди помнили и не забывали, что нам нужно помнить и беречь мир, который у нас есть.
Родом из Гомельской области, постоянный и в некотором смысле легендарный участник автопробега Нина Петровна Кремневская живет под Барановичами. Но родилась в Буда-Кошелевском районе, деревне Потаповка. Из-за экстремального уровня радиации эта деревня была отселена после аварии на ЧАЭС.
- Когда пришла эта трагедия, мы были спокойны и жили своей жизнью и не понимали, что произошло. Хотя нам по радио говорили: взорвалось, взорвалось. Но осознания трагичности у нас особо не было. мы еще не знали о том, какие последствия это принесет. И когда мы поняли это, был страшный ужас.
Видео: Светлана ИСАЕНОК
Нина Петровна признается, что тогда, в 1986 году, мало кто из ее окружения понимал, что такое атом и какую опасность он несет. Но сегодня ситуация иная. Нина Петровна рассказывает, что однажды осенью ее просто выбила из колеи одна ситуация в одном из деструктивных чатов:
- Я была читателем в одном из таких чатов. И когда они написали, что “давайте взорвем атомную станцию в Островце”, я не выдержала. Как вы можете такое писать?! Вы даже не представляете всего этого ужаса.
Кремневская помнит, как спустя несколько месяцев после этой трагедии она отдыхала в санатории, где также оздоравливались ликвидаторы, которые до этого убирали остатки реактора. Молодую женщину поразило, как ребята 25-30 лет буквально гасли на глазах:
- Они на моих на глазах становились лысыми. Один из них мне сказал: нам осталось мало жить, поэтому мы живем в люксах и нам здесь максимальное внимание. И я говорю: чего же вы тогда полезли туда? А если бы не мы, то кто? Тогда бы погибли дети, огромное количество взрослого населения и Украины, и России, и Беларуси. Позже я поняла, что это был подвиг.
Сегодня Нина Петровна не пропускает ни один автопробег. Она уверена, что страна проделала огромный путь в своем развитии и нам есть, чем гордиться и что защищать сегодня.
Часть колонны сегодня после посещения заповедника планирует вернуться в Минск. Другая часть останется на ночевку в Гомеле. В воскресенье участники автопробега посетят Гомельмаш, а также дворцово-парковый ансамбль. По дороге домой заглянут в Ветку. Местный музей приготовил для патриотов экскурсию с элементами страрообрядческой культуры.
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"Трагедия, которая не должна повториться" - колонна автопробега "За Единую Беларусь" отправилась в Полесский радиационный заповедник
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