"Трагедия, которая не должна повториться" - колонна автопробега "За Единую Беларусь" отправилась в Полесский радиационный заповедник

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Видео: Светлана ИСАЕНОК

Старт колонны состоялся в 8.30 на парковке магазина “Белмаркет” на 5 километре трассы М4. Перед тем, как отправится в это автомобильное путешествие, организаторы попросили заполнить анкету для посещения заповедника. Изъявили желание отправиться в радиационную зону около 150 человек.- рассказываетСегодня патриоты по дороге в заповедник заедут в Бобруйск. Местный исполком приготовил для них небольшую экскурсию. Также планируется возложение цветов к Братской могиле советских военнопленных, которых уничтожили во времена Великой отечественной войны, которая находится возле Бобруйской крепости.В Полесском государственном радиационном заповеднике для участников автопробега проведут экскурсию протяженностью около 4 часов. Многих участников автопробега волновал вопрос безопасности. Все же зона по-прежнему считается радиоактивной.- уверен Крючковский.Среди тех, кто под обильным снегопадом ожидал старта колонны возле “Белмаркета” на трассе М4, был и, поляк, студент Позданьского университета.- говорит молодой человек. –Марек говорит, что поляки, которые поддерживают радикально настроенных белорусов, думают, что поступают хорошо и на благо всех живущих в Беларуси:В отличие от Марека,на автопробег приезжают с августа.Александр говорит, что давно хотел съездить на подобную экскурсию, но все никак не находил времени. А здесь такая возможность. Тем более в компании единомышленников ехать веселее:Блогеры по традиции также едут в колонне.снимает в основном позитивные ролики. Но на этот автопробег пришла с иным настроением:Родом из Гомельской области, постоянный и в некотором смысле легендарный участник автопробегаживет под Барановичами. Но родилась в Буда-Кошелевском районе, деревне Потаповка. Из-за экстремального уровня радиации эта деревня была отселена после аварии на ЧАЭС.Нина Петровна признается, что тогда, в 1986 году, мало кто из ее окружения понимал, что такое атом и какую опасность он несет. Но сегодня ситуация иная. Нина Петровна рассказывает, что однажды осенью ее просто выбила из колеи одна ситуация в одном из деструктивных чатов:Кремневская помнит, как спустя несколько месяцев после этой трагедии она отдыхала в санатории, где также оздоравливались ликвидаторы, которые до этого убирали остатки реактора. Молодую женщину поразило, как ребята 25-30 лет буквально гасли на глазах:Сегодня Нина Петровна не пропускает ни один автопробег. Она уверена, что страна проделала огромный путь в своем развитии и нам есть, чем гордиться и что защищать сегодня.Часть колонны сегодня после посещения заповедника планирует вернуться в Минск. Другая часть останется на ночевку в Гомеле. В воскресенье участники автопробега посетят Гомельмаш, а также дворцово-парковый ансамбль. По дороге домой заглянут в Ветку. Местный музей приготовил для патриотов экскурсию с элементами страрообрядческой культуры.