Трагедия для коллекционера. Жених отменил свадьбу из-за испорченных карточек

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Герой рассказа – мужчина по имени Чжан – заядлый коллекционер. Его гордостью долгое время были карточки с персонажами из манги (японские комиксы. –) «Yu-Gi-Oh!». Стоили они целое состояние – около 227 тысяч долларов.Но счастье коллекционера было недолгим: однажды, придя к нему домой, невеста Чжана привела с собой маленького брата. Его взрослые оставили без присмотра, а зря: мальчик выбросил коробку с карточками в аквариум, когда не смог открыть ее. Коллекционер пришел в ярость, и даже предложение возлюбленной о компенсации не успокоило его. Внесли свою лепту в ссору и родители Чжана, принявшие сторону девушки. Убитый горем коллекционер заявил об отмене свадьбы.Карточная игра «Yu-Gi-Oh!» была популярна в начале 2000-х, а в 2009-м попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая продаваемая карточная игра в мире.