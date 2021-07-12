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Toyota Venza сделали похожим на Lamborghini Urus, но вышло не совсем удачно

Тюнеры из японского ателье Albermo разработали пакет внешних доработок для кроссовера Toyota Venza. Команда пыталась сделать японскую машину максимально похожей на Lamborghini Urus, однако получилось у них это не совсем удачно. Тем не менее автолюбители могут при желании заказать тюнинг-кит под названием XH42, передает Motor.ru.


Команда уделила особое внимание передней части обвеса, однако ни одну из деталей "итальянца" повторить они не смогли. В Venza установили огромный передний бампер с крупными воздухозаборниками и горизонтальными ламелями. Отмечается, для RAV4, который в Albermo также пытались превратить в Urus, команда сделала Y-образные ламели, а для Venza – упрощенный вариант. У транспортного средства появились накладки на колесные арки.


Задняя часть машины еще больше не похожа на "итальянца". Транспортное средство получило совершенно иной бампер с диффузором, а также другую выхлопную систему от 5ZIGEN с двумя патрубками. Напомним, что у Lamborghini патрубков четыре. Вместе с тем Venza оставили оригинальную оптику как спереди, так и сзади, а на корме тюнеры решили разместить шильдик Toyota.





Фото: Albermo
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