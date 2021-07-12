Тюнеры из японского ателье Albermo разработали пакет внешних доработок для кроссовера Toyota Venza. Команда пыталась сделать японскую машину максимально похожей на Lamborghini Urus, однако получилось у них это не совсем удачно. Тем не менее автолюбители могут при желании заказать тюнинг-кит под названием XH42, передает Motor.ru.
Команда уделила особое внимание передней части обвеса, однако ни одну из деталей "итальянца" повторить они не смогли. В Venza установили огромный передний бампер с крупными воздухозаборниками и горизонтальными ламелями. Отмечается, для RAV4, который в Albermo также пытались превратить в Urus, команда сделала Y-образные ламели, а для Venza – упрощенный вариант. У транспортного средства появились накладки на колесные арки.
Задняя часть машины еще больше не похожа на "итальянца". Транспортное средство получило совершенно иной бампер с диффузором, а также другую выхлопную систему от 5ZIGEN с двумя патрубками. Напомним, что у Lamborghini патрубков четыре. Вместе с тем Venza оставили оригинальную оптику как спереди, так и сзади, а на корме тюнеры решили разместить шильдик Toyota.
Фото: Albermo
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Toyota Venza сделали похожим на Lamborghini Urus, но вышло не совсем удачно
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