Toyota представила конкурента Nissan Juke

Японская Toyota выводит на рынок ультракомпактный кроссовер, построенный на основе хетчбэка Yaris.





Отныне в линейке Yaris не только 3- и 5-дверный хетчбэк, но и компактный кроссовер — Yaris Cross.

Кроссовер построен на той же платформе, но больше сородича на 240 мм — его длина 4180 мм.





Для кроссовера заявлена гибридная силовая установка, выдающая 116 л.с., — полуторалитровый бензиновый двигатель и электромотор, приводящий в действие задние колеса при пробуксовке, пишут vesti.









Автомобиль получил двухцветный окрас кузова. Задний диван складывается в пропорции 40:20:40, в багажнике есть регулируемый по высоте пол, а в качестве опции доступен электропривод двери багажника.









Производить Yaris Cross будут вместе с "хетчем" во Франции, старт намечен на лето будущего года. Годовой план — 150 000 автомобилей.



