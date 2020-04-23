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Toyota представила конкурента Nissan Juke

Японская Toyota выводит на рынок ультракомпактный кроссовер, построенный на основе хетчбэка Yaris.


Отныне в линейке Yaris не только 3- и 5-дверный хетчбэк, но и компактный кроссовер — Yaris Cross.

Кроссовер построен на той же платформе, но больше сородича на 240 мм — его длина 4180 мм.


Для кроссовера заявлена гибридная силовая установка, выдающая 116 л.с., — полуторалитровый бензиновый двигатель и электромотор, приводящий в действие задние колеса при пробуксовке, пишут vesti.



Автомобиль получил двухцветный окрас кузова. Задний диван складывается в пропорции 40:20:40, в багажнике есть регулируемый по высоте пол, а в качестве опции доступен электропривод двери багажника.



Производить Yaris Cross будут вместе с "хетчем" во Франции, старт намечен на лето будущего года. Годовой план — 150 000 автомобилей.


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