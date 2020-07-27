Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.39
EUR: 2.77
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Toyota обратилась к поставщикам с просьбой снизить цены из-за пандемии

Toyota обратилась к поставщикам с просьбой снизить цены из-за пандемии

Японский автогигант Toyota Motor обратился к своим поставщикам с просьбой снизить цены на запчасти из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщает газета Nikkei.


Обычно согласование цен с поставщиками происходит в апреле и октябре, однако сложности с продажами, возникшие из-за пандемии, вынудили Toyota пересмотреть эту политику. Просьба адресована поставщикам комплектующих, производимых из определенного типа стали, в том числе элементов двигателя и подвески. Автопроизводитель мотивирует свой призыв снижением цен на сырье. Правда, производители запчастей тоже понесли убытки и могут не пойти на уступки.

По итогам 2019 финансового года, который завершился в марте, Toyota Motor и входящие в группу Daihatsu Motor и Hino Motors стали мировыми лидерами по продажам новых автомобилей. Всего было продано 10,45 млн единиц легковой и грузовой техники. Немецкий Volkswagen с входящими в эту группу компаниями за тот же период реализовал 10,37 млн автомобилей.

Тем не менее во время пандемии производство в мире в некоторые месяцы падало более чем на 50%, и ряд заводов приходилось временно закрывать из-за действия ограничительных мер в той или иной стране.

По прогнозам Toyota, операционная прибыль компании снизится в 2020 финансовом году на 79,5%  – до 500 млрд иен (около 4,6 млрд долларов). Уровень продаж автомобилей в этом финансовом году, как ожидается, уменьшится на 14,9%  – до 8,9 млн.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на SB.BY
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
50 лет назад на стадионе «Динамо» состоялся чемпионат СССР по легкой атлетике. Сравнили результаты того первенства с нынешними
Черная смородина при соблюдении необходимых требований хорошо растет и плодоносит на одном месте до 10 лет
Какие стратегические и научные интересы Беларусь преследует на ледовом континенте
В Гомеле во время ремонта обрушились перекрытия четырехэтажного здания
Как выбрать полезный хлеб
Toyota обратилась к поставщикам с просьбой снизить цены из-за пандемии
Коронавирус атакует людей с ожирением: как заботиться о здоровье людям с сахарным диабетом
Осознанное отцовство — новый тренд среди молодых семей. Почему важно «рожать вместе»
В Белыничском районе утонул ребенок
Секреты успешной рыбалки: как поймать пугливого линя
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Пять процентов
"Ювентус" в девятый раз подряд стал чемпионом Италии по футболу
Более 60 человек погибли в результате вооруженного нападения на западе Судана
В Японии самолет совершил аварийную посадку из-за попадания молнии
День военно-морского флота, черничный фестиваль и спартакиада по парусному спорту. Главное за воскресенье
Как Валерий Цепкало «трижды» переболел коронавирусом и зачем уехал в Москву
Бэнкси пожертвовал серию картин благотворительному аукциону
Гороскоп на 28 июля
Таисия Повалий: Лукашенко думает о своей стране, а не о том, как понравиться кому-то
На Гомельщине в этом году ожидается высокий урожай зерновых
Уровень доверия к Президенту Беларуси в Украине достигает 80 процентов
мнение
Елена ЯСКО
Дешевле и безопаснее отдыхать дома
Веллер: я решительно на стороне Лукашенко
Мнение политологов: напряженность в Беларуси на фоне выборов разогревается извне
Премьер-министр рассказал о любимых местах отдыха в Беларуси
Премьер-министр об инфляции: «Мы находимся в прогнозных параметрах»
Головченко: ситуация на рынке труда абсолютно управляемая
«Шахтер» разгромил «Смолевичи» благодаря дублю Яхшибоева и догнал БАТЭ в чемпионате Беларуси
Головченко рассказал, как будут расти зарплаты медработников и педагогов
Белорусская экономика спокойно прошла острый период пандемии
Министр сельского хозяйства: урожай будет намного выше уровня 2019 года
«Это прорыв»: эксперты и чиновники о вводе БелАЭС в эксплуатацию
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Особенные люди
Гузеева станет ведущей «Дома-2»
Актриса из "Унесенных ветром" умерла в возрасте 104 лет
БАТЭ разгромил «Минск» в чемпионате Беларуси по футболу
Сегодня завершилась спартакиада детско-юношеских спортивных школ по парусному спорту
У берегов Тайваня зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,1
Один человек погиб и девять пострадали в ДТП с микроавтобусом в Туве
В Гомеле на озере утонул горожанин
В День Военно-морского флота в Светлогорске открыли памятный знак «Братство четырех флотов»
«Торпедо-БелАЗ» обыграло РЦОР-БГУ в чемпионате Беларуси по футболу
Названы простые продукты для молодости кожи
Теннис. Герасимов проиграл Гомесу в выставочном матче
Ивлеева заразилась коронавирусом и рассказала подробности
Народный учитель Беларуси: нужно учиться ориентироваться в информационных потоках
Авторы
СКАНИРУЙТЕ