Toyota обратилась к поставщикам с просьбой снизить цены из-за пандемии

Японский автогигант Toyota Motor обратился к своим поставщикам с просьбой снизить цены на запчасти из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщает газета Nikkei.





Обычно согласование цен с поставщиками происходит в апреле и октябре, однако сложности с продажами, возникшие из-за пандемии, вынудили Toyota пересмотреть эту политику. Просьба адресована поставщикам комплектующих, производимых из определенного типа стали, в том числе элементов двигателя и подвески. Автопроизводитель мотивирует свой призыв снижением цен на сырье. Правда, производители запчастей тоже понесли убытки и могут не пойти на уступки.

По итогам 2019 финансового года, который завершился в марте, Toyota Motor и входящие в группу Daihatsu Motor и Hino Motors стали мировыми лидерами по продажам новых автомобилей. Всего было продано 10,45 млн единиц легковой и грузовой техники. Немецкий Volkswagen с входящими в эту группу компаниями за тот же период реализовал 10,37 млн автомобилей.

Тем не менее во время пандемии производство в мире в некоторые месяцы падало более чем на 50%, и ряд заводов приходилось временно закрывать из-за действия ограничительных мер в той или иной стране.

По прогнозам Toyota, операционная прибыль компании снизится в 2020 финансовом году на 79,5% – до 500 млрд иен (около 4,6 млрд долларов). Уровень продаж автомобилей в этом финансовом году, как ожидается, уменьшится на 14,9% – до 8,9 млн.