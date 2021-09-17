Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.48
EUR: 2.92
Беларусь единая
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Toyota Corolla Cross дебютировала в Японии

Toyota Corolla Cross дебютировала в Японии

Автомобилестроительная корпорация Toyota показала Corolla Cross для рынка Японии. Если раньше транспортные средства для разных стран имели аналогичный внешний вид, то теперь дизайн машин изменен. Об этом сообщает информационный YouTube-канал INcar.


Автомобиль построен на модульной платформе TNGA-C, которая также стала основой базовой Corolla. Длина новой версии транспортного средства составляет 4490 мм, что на 30 мм больше, чем у глобальной Corolla Cross. Остальные габариты у них аналогичны: ширина – 1825 мм, высота – 1620 мм, колесная база – 2640 мм. Паспортный дорожный просвет версии равен 161 мм.

Японская Corolla Cross отличается от других версий дизайном экстерьера: у машины изменена радиаторная решетка, находящаяся внизу у самого сплиттера. Кроме того, у автомобиля иные бамперы, а противотуманки расположены шире. У фар и фонарей другая начинка, при этом наполнение оптики зависит от комплектации. Спереди место привычной эмблемы Toyota занял логотип, который в Японии используют все Corolla.

На местном рынке автолюбители смогут приобрести транспортное средство с одним из двух на выбор «спортивным» обвесом, созданным подразделением Modellista.

Внутри машина для Японии повторила «мировую» Corolla Cross. В список оснащения вошли медиасистема, двухзонный климат-контроль, панорамная крыша, электропривод пятой двери. В зависимости от комплектации на автомобили устанавливают два варианта комбинации приборов. Для гибридных версий также предусмотрена бытовая 100-вольтовая розетка японского стандарта, в которую можно подключать устройства мощностью до 1,5 кВт.

Corolla Cross для Японии получила базовый атмосферный мотор объемом 1,8 литра и мощностью 140 л.с., 170 Нм с вариатором Super CVT-i и передним приводом. Также в ассортименте есть гибридная модификация (объем двигателя 1,8 литра, мощность 98 л.с., 142 Нм, плюс электромотор на 53 кВт, 72 л.с., 163 Нм). Такое транспортное средство является самым экономичным в линейке: в смешанном цикле WLTP расходует 3,82 л/100 км. К гибриду можно приобрести электрический полный привод E-Four с отдельным задним электродвигателем, развивающим 5,3 кВт, 7,2 л.с., 55 Нм.

Фото: скриншот видео
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы