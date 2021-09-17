Toyota Corolla Cross дебютировала в Японии

Автомобиль построен на модульной платформе TNGA-C, которая также стала основой базовой Corolla. Длина новой версии транспортного средства составляет 4490 мм, что на 30 мм больше, чем у глобальной Corolla Cross. Остальные габариты у них аналогичны: ширина – 1825 мм, высота – 1620 мм, колесная база – 2640 мм. Паспортный дорожный просвет версии равен 161 мм.Японская Corolla Cross отличается от других версий дизайном экстерьера: у машины изменена радиаторная решетка, находящаяся внизу у самого сплиттера. Кроме того, у автомобиля иные бамперы, а противотуманки расположены шире. У фар и фонарей другая начинка, при этом наполнение оптики зависит от комплектации. Спереди место привычной эмблемы Toyota занял логотип, который в Японии используют все Corolla.На местном рынке автолюбители смогут приобрести транспортное средство с одним из двух на выбор «спортивным» обвесом, созданным подразделением Modellista.Внутри машина для Японии повторила «мировую» Corolla Cross. В список оснащения вошли медиасистема, двухзонный климат-контроль, панорамная крыша, электропривод пятой двери. В зависимости от комплектации на автомобили устанавливают два варианта комбинации приборов. Для гибридных версий также предусмотрена бытовая 100-вольтовая розетка японского стандарта, в которую можно подключать устройства мощностью до 1,5 кВт.Corolla Cross для Японии получила базовый атмосферный мотор объемом 1,8 литра и мощностью 140 л.с., 170 Нм с вариатором Super CVT-i и передним приводом. Также в ассортименте есть гибридная модификация (объем двигателя 1,8 литра, мощность 98 л.с., 142 Нм, плюс электромотор на 53 кВт, 72 л.с., 163 Нм). Такое транспортное средство является самым экономичным в линейке: в смешанном цикле WLTP расходует 3,82 л/100 км. К гибриду можно приобрести электрический полный привод E-Four с отдельным задним электродвигателем, развивающим 5,3 кВт, 7,2 л.с., 55 Нм.Фото: скриншот видео