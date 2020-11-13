За январь-октябрь 2020-го на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) совершили сделок на сумму BYN 3,9 млрд. Это на 6% превышает аналогичный показатель 2019 года, пишет БЕЛТА.
По словам пресс-секретаря БУТБ Романа Янива, 41% (BYN 1,6 млрд) совокупного биржевого оборота пришелся на лесопродукцию, 27% (более BYN 1 млрд) – на металлопродукцию, 21% (BYN 805 млн) – на сельхозпродукцию.
Отмечается, что наиболее активно белорусы на торгах интересовались черным металлопрокатом, круглыми лесоматериалами и шротом масличных культур. А зарубежные участники торгов обратили внимание на пиломатериалы, лом черных и цветных металлов и рапсовое масло.
«Самую значительную положительную динамику продемонстрировала секция перспективных биржевых товаров, которая по итогам 10 месяцев увеличила товарооборот более чем в 2 раза», – уточнил Роман Янив.
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Товарооборот БУТБ в январе-октябре вырос на 6%
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ