Товарооборот БУТБ в январе-октябре вырос на 6%

По словам, 41% (BYN 1,6 млрд) совокупного биржевого оборота пришелся на лесопродукцию, 27% (более BYN 1 млрд) – на металлопродукцию, 21% (BYN 805 млн) – на сельхозпродукцию.Отмечается, что наиболее активно белорусы на торгах интересовались черным металлопрокатом, круглыми лесоматериалами и шротом масличных культур. А зарубежные участники торгов обратили внимание на пиломатериалы, лом черных и цветных металлов и рапсовое масло.– уточнил Роман Янив.