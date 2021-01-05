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  2. Товарооборот Беларуси и Узбекистана в январе – ноябре 2020 года увеличился на 5,4% – до 225 млн долларов

Товарооборот Беларуси и Узбекистана в январе – ноябре 2020 года увеличился на 5,4% – до 225 млн долларов

По информации белорусского диппредставительства в Ташкенте, товарооборот Беларуси и Узбекистана в январе – ноябре прошедшего года возрос на 5,4% – до 225 млн долларов, передает БЕЛТА.


– Экспорт белорусских товаров в Узбекистан составил 187,1 млн долларов и вырос на 10,8% по сравнению с январем – ноябрем 2019 года, импорт из Узбекистана сократился почти на 15% – до 37,9 млн долларов. Сальдо внешней торговли товарами за этот период сложилось положительное и составило 149,2 млн долларов, – добавили в посольстве.

Специалисты дипмиссии отметили, что в январе – ноябре прошлого года Беларусь значительно увеличила экспортные поставки в Узбекистан мяса говядины – до 38,6 млн долларов (рост в 2,3 раза по сравнению с соответствующим периодом 2019 года). Поставки мяса птицы выросли в 1,2 раза, сухого молока – в 1,8 раза, сахара – в 4,5 раза, кондитерских изделий – в 8,5 раза, шоколада – в 2,4 раза. В 5,3 раза возросли экспортные поставки полимеров (их отгружено на 4 млн долларов), предметов гигиены – в 135,3 раза, моющих и чистящих средств – в 117,8 раза.

В посольстве добавили, что Беларусь экспортирует на узбекский рынок широкую номенклатуру экспортной продукции практически всех отраслей промышленности. Всего более 360 товарных позиций экспортируется в Узбекистан.

– Наша страна традиционно закупает в Узбекистане хлопчатобумажную пряжу и трикотаж, свежую плодоовощную продукцию. За 11 месяцев прошлого года в 2,3 раза возросли поставки в Беларусь узбекских арбузов и дынь, в 2,2 раза – прочих свежих фруктов, в 3,7 раза – орехов, в 1,9 раза – абрикосов и черешни, – рассказали в белорусском дипломатическом представительстве.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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