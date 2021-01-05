Товарооборот Беларуси и Узбекистана в январе – ноябре 2020 года увеличился на 5,4% – до 225 млн долларов

– добавили в посольстве.Специалисты дипмиссии отметили, что в январе – ноябре прошлого года Беларусь значительно увеличила экспортные поставки в Узбекистан мяса говядины – до 38,6 млн долларов (рост в 2,3 раза по сравнению с соответствующим периодом 2019 года). Поставки мяса птицы выросли в 1,2 раза, сухого молока – в 1,8 раза, сахара – в 4,5 раза, кондитерских изделий – в 8,5 раза, шоколада – в 2,4 раза. В 5,3 раза возросли экспортные поставки полимеров (их отгружено на 4 млн долларов), предметов гигиены – в 135,3 раза, моющих и чистящих средств – в 117,8 раза.В посольстве добавили, что Беларусь экспортирует на узбекский рынок широкую номенклатуру экспортной продукции практически всех отраслей промышленности. Всего более 360 товарных позиций экспортируется в Узбекистан., – рассказали в белорусском дипломатическом представительстве.