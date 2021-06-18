Объем взаимной торговли между Беларусью и Россией за 4 месяца 2021 года вырос на 18%. Об этом сообщил журналистам глава МИД Беларуси Владимир Макей по итогам состоявшихся сегодня в Москве переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, информирует БЕЛТА.
"С удовлетворением отмечаю почти 18-процентный рост взаимного товарооборота за первые четыре месяца этого года в сравнении с январем – апрелем прошлого, – подчеркнул Владимир Макей. – Активный рост товарооборота, завершение работы над программами интеграции по конкретным трекам экономического сотрудничества – все это служит укреплению наших стран, формирует единую экономическую платформу Союзного государства, способствует росту благосостояния людей. И это достойный ответ любителям повоспитывать неуступчивых белорусов и россиян с помощью санкций".
Руководитель МИД заострил внимание на том, что Россия была и остается важнейшим партнером Беларуси.
"Несмотря на все объективные сложности, белорусско-российские отношения продолжают активно развиваться, – уточнил он. – Особенно ценно сохранение привычных форматов взаимодействия в непростое время пандемии".
Руководитель ведомства указал на интенсивный уровень белорусско-российского взаимодействия в нынешнем году, в том числе между президентами двух стран, премьер-министрами, а также межотраслевое сотрудничество. Традиционно важное значение в белорусско-российских отношениях занимают межрегиональные связи. Он напомнил, что стороны готовятся в ближайшее время провести традиционный Форум регионов Беларуси и России, на котором всегда заключаются крупные контракты между субъектами хозяйствования двух стран.
Фото из архива БЕЛТА
Опубликовано:
385
Товарооборот Беларуси и России в январе – апреле вырос на 18%
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter