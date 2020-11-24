Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.55
EUR: 3.03
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Товарооборот Беларуси и Казахстана за 9 месяцев составил около 666 миллионов долларов

Товарооборот Беларуси и Казахстана за 9 месяцев составил около 666 миллионов долларов

Товарооборот Беларуси и Казахстана за 9 месяцев текущего года составил около $ 666 млн. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане Павел Утюпин на онлайн-заседании белорусско-казахстанского делового совета, пишет БЕЛТА.

"Казахстан – это наш стратегический торговый партнер. Беларусь по объемам экспорта на рынок Казахстана занимает третью позицию среди стран СНГ, и это говорит само за себя. По итогам 9 месяцев текущего года товарооборот, согласно белорусской статистике, составил около $ 666 млн, это 98% к уровню аналогичного периода прошлого года", – отметил посол.

По его информации, Беларусь традиционно поставляет в Казахстан тракторы, автомобильную технику, комбайны, мебель, фармацевтическую, молочную и мясную продукцию. Из Казахстана в Беларусь осуществляется поставка хлопкового волокна, рельсов, необработанного цинка, плоского проката, нефтехимической продукции.

"В текущем году наблюдается снижение количества товарных позиций. В частности по белорусскому экспорту, в этом году мы поставляли на рынок Казахстана 715 товарных позиций, в прошлом году их было 775, но все равно это гораздо больше, чем было в 2017 или в 2018 году, поэтому можно говорить, что основа и возможности для восстановления наших торгово-экономических отношений имеются. Особо радует увеличение динамики по поставкам охлажденной говядины, сахара, автомобилей специального назначения, лекарственных средств, сыров и творога. Некоторая отрицательная динамика сложилась по поставкам машиностроительной продукции", – сообщил Павел Утюпин.

По мнению дипломата, для активизации двустороннего сотрудничества, в том числе и на правительственном уровне, необходимо восстановить товарооборот. Для этого нужно развивать производственную кооперацию, создавать совместные производства, укреплять сотрудничество в сельскохозяйственной, строительной и транспортной сферах. "В частности, планируется рассмотрение вопроса с поиском казахстанского контрагента по производству пожарной техники. Также мы должны окончательно решить вопрос по созданию совместного производства дорожно-строительной техники, мы знаем об инициативах белорусских производителей ветеринарных препаратов по организации совместных производств на территории Казахстана. Естественно, необходимо дальнейшее развитие тех производственных площадок, которые уже есть, расширение ассортимента производимой совместной техники, локализации и увеличение технологических коопераций", – отметил посол. Глава дипмиссии считает, что Беларуси и Казахстану необходимо рассмотреть возможность расширения сотрудничества в сфере строительства.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси Аскар Бейсенбаев в свою очередь отметил, что в этом году в связи с мировым экономическим кризисом и пандемией наблюдается снижение объемов мировой торговли. "Эти факторы отразились и на торговле между нашими странами, но я надеюсь, что это временное явление. Прошлогодний показатель взаимного товарооборота в $ 1 млрд – это далеко не предел наших возможностей, этот показатель должен быть в разы больше, и тут есть над чем работать. Для этого важно организовать сотрудничество, провести встречи и форумы между регионами Беларуси и Казахстана, поскольку в этом направлении есть очень большой потенциал", – подчеркнул посол.

Дипломат выразил надежду, что сегодняшнее заседание делового совета поможет наладить контакты между бизнесменами обеих стран и приведет к увеличению взаимной торговли и снижению разрывов в торговом сальдо.

Фото: архив БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Стало известно, когда в Беларусь вылетает самолет с французскими вакцинами «Ваксигрип Тетра»
КГБ закончил предварительное расследование дела в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка
«Два других названия я вам не скажу. Вдруг они еще смогут реализоваться?» В Большом театре состоялась премьера «Фауста» в постановке Анны Моторной
Беларусь и Калужская область России подписали программу сотрудничества на 2021–2023 годы
Врач-эндокринолог: пять простых способов ускорить потерю веса
Товарооборот Беларуси и Казахстана за 9 месяцев составил около 666 миллионов долларов
Житель Санкт-Петербурга захватил в заложники шестерых детей
Минская область стала лидером по организации территориальной обороны
ВОЗ: нужно обеспечить безопасное обучение детей и гарантировать им традиционные праздники
В Беларуси выздоровели и выписаны 105 835 пациентов с COVID-19
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Перевертыши
Рудковская подала в суд на СМИ, которые назвали ее сына больным
В Бресте задержали мужского парикмахера, который торговал наркотиками
В Светлогорске иномарка сбила девочку-подростка
Беларусь готова активизировать экономическое сотрудничество с Намибией
Цена биткойна впервые с 2017 года превысила отметку в 19 тысяч долларов
Лукашенко: в сотрудничестве с Пакистаном нельзя допускать паузы
В Гомельском районе сельчанин пострадал при пожаре собственного дома
Миссия наблюдателей от СНГ примет участие в мониторинге выборов в парламент Казахстана
Биржа: белорусский рубль 24 ноября ослаб к трем основным валютам
Спорт всегда был и остается вне политики – обращение белорусских атлетов к общественности
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Яблони и яблочки
Возобновлено дело по иску Министерства информации к ООО «Тут Бай Медиа»
В РНПЦ рассказали, в чем заключаются особенности дорожно-транспортной травмы
Экспедицию российских ученых в Антарктиду перенесли из-за пандемии коронавируса
Адвокат Ефремова опроверг слухи о разводе актера
Утюпин: рассматривается возможность проведения выставки "Белагро" в Казахстане
В Великобритании сократят продолжительность карантина для туристов
В Столинском районе легковушка насмерть сбила пешехода
Herbal Line в числе лидеров проекта "100 идей для Беларуси"
ГАИ: подготовку к зимним условиям должен пройти каждый участник дорожного движения
Беларусь и Казахстан рассматривают возможность возобновления авиасообщения между Минском и Алматы
мнение
Сергей МИХОВИЧ
За лошадью телега
Первый новогодний экспресс отправится в поместье Деда Мороза в Беловежской пуще 24 декабря
Посол Китая передал Александру Лукашенко наилучшие пожелания от Си Цзиньпина
В Хойникском районе на подворье обнаружили лису с признаками бешенства
Россиянка выбросила годовалую внучку из окна
ГАИ проводит мониторинг готовности дорожных организаций к зимнему сезону
«С виду очень стильно». Минчане поделились впечатлениями о новой линии метро в Instagram
Ермакова: ситуация в Белгазпромбанке не хуже, чем в банковской системе в целом
Новые отделы и лаборатории, развитие международного сотрудничества: в РНПЦ «Кардиология» обсудили перспективный план развития центра
General Motors проведет отзывную компанию – она затронет почти 6 млн автомобилей
В Министерстве транспорта и коммуникаций рассказали, как предприятия готовятся обслуживать дороги зимой
мнение
Владимир ВОЛЧКОВ
Теперь все будет иначе
Пиневич: мы пока не планируем расширять список перепрофилированных под COVID-19 клиник
Погода 25 ноября: дожди, слабый туман и от 0 до +8
Лукашенко о Белгазпромбанке: этот банк будет работать на развитие экономики
Авторы
СКАНИРУЙТЕ