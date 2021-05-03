«Тоттенхэм» разгромил «Шеффилд Юнайтед» в игре чемпионата Англии, Бэйл оформил хет-трик

Лондонская команда ведет ожесточенную борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов, а «Шеффилд Юнайтед» досрочно вылетел из элитного дивизиона чемпионата Англии, исходя из чего мотивация «шпор» в отчетной игре была куда больше. И это, похоже, и стало решающим фактором, позволившим лондонцам так уверенно победить.Героем поединка стал Гарет Бэйл, оформивший хет-трик (36-я, 61-я и 69-я минуты), а еще один мяч в ворота «клинков» отправил Сон Хын Мин (77).Остальные игры тура, состоявшиеся 30 апреля – 2 мая, закончились так: «Саутгемптон» – «Лестер» – 1:1, «Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити» – 0:2, «Брайтон» – «Лидс» – 2:0, «Челси» – «Фулхэм» – 2:0, «Эвертон» – «Астон Вилла» – 1:2, «Ньюкасл» – «Арсенал» – 0:2. Сегодня вечером состоятся поединки «Вест Бромвич» – «Вулверхэмптон» и «Бернли» – «Вест Хэм». А матч между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем», который должен был пройти накануне, перенесен. Проведение игры в срок сорвали болельщики «МЮ», которые ворвались на стадион «Олд Траффорд» и устроили там акцию протеста против владельцев клуба, семьи Глейзеров. Так поклонники команды выразили свое недовольство решением руководства о вступлении в Суперлигу.Турнирную таблицу премьер-лиги возглавляет «Манчестер Сити», имеющий на своем счету 80 очков. Вслед за «горожанами» в группе лидеров идут «МЮ» (67 баллов), «Лестер» (63), «Челси» (61), «Тоттенхэм» (56), «Вест Хэм» (55), «Ливерпуль» (54), «Эвертон» (52), «Арсенал» (49) и «Астон Вилла» (48).В списке бомбардиров лидирует нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн, который забил 21 мяч.