«Тоттенхэм» потерпел третье поражение подряд

Единственный гол в лондонском дерби забил Жоржиньо, который реализовал пенальти на 24-й минуте.Хозяева поля, конечно, предпринимали отчаянные попытки отыграться, но сделать этого не смогли.Стоит отметить, что немецкий специалист Томас Тухель, недавно назначенный на пост главного тренера «Челси», пока не знает горечи поражений в этой должности. До этого «синие» сыграли вничью с «Вулверхэмптоном» (0:0) и взяли верх над «Бернли» (2:0).Матчи тура, состоявшиеся 2–3 февраля, принесли такие результаты: «Шеффилд Юнайтед» – «Вест Бромвич» – 2:1, «Вулверхэмптон» – «Арсенал» – 2:1, «Ньюкасл» – «Кристал Пэлас» – 1:2, «Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон» – 9:0, «Фулхэм» – «Лестер» – 0:2, «Бернли» – «Манчестер Сити» – 0:2, «Лидс» – «Эвертон» – 1:2, «Ливерпуль» – «Брайтон» – 0:1, «Астон Вилла» – «Вест Хэм» – 1:3.Поединки следующего тура запланированы на 6–8 февраля. Из них, безусловно, выделяются матчи «Астон Вилла» – «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» – «Эвертон» и «Ливерпуль» – «Манчестер Сити».Турнирную таблицу возглавляет «Манчестер Сити», имеющий на своем счету 47 очков. Вслед за «горожанами» в группе лидеров идут «Манчестер Юнайтед» (44), «Лестер» (42), «Ливерпуль» (40), «Вест Хэм» (38), «Челси» (36), «Эвертон» (36), «Тоттенхэм» (33), «Астон Вилла» (32) и «Арсенал» (31).Лучшим бомбардиром турнира на данный момент является египетский форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах, забивший 15 мячей.