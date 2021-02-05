В ключевом поединке 22-го тура чемпионата Англии по футболу «Тоттенхэм» в родных стенах уступил «Челси» – 0:1. Это третье подряд поражение «шпор», причем они проиграли два домашних матча кряду, чего, кстати, никогда прежде в карьере главного тренера команды Жозе Моуринью не случалось.
Единственный гол в лондонском дерби забил Жоржиньо, который реализовал пенальти на 24-й минуте.
Хозяева поля, конечно, предпринимали отчаянные попытки отыграться, но сделать этого не смогли.
Стоит отметить, что немецкий специалист Томас Тухель, недавно назначенный на пост главного тренера «Челси», пока не знает горечи поражений в этой должности. До этого «синие» сыграли вничью с «Вулверхэмптоном» (0:0) и взяли верх над «Бернли» (2:0).
Матчи тура, состоявшиеся 2–3 февраля, принесли такие результаты: «Шеффилд Юнайтед» – «Вест Бромвич» – 2:1, «Вулверхэмптон» – «Арсенал» – 2:1, «Ньюкасл» – «Кристал Пэлас» – 1:2, «Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон» – 9:0, «Фулхэм» – «Лестер» – 0:2, «Бернли» – «Манчестер Сити» – 0:2, «Лидс» – «Эвертон» – 1:2, «Ливерпуль» – «Брайтон» – 0:1, «Астон Вилла» – «Вест Хэм» – 1:3.
Поединки следующего тура запланированы на 6–8 февраля. Из них, безусловно, выделяются матчи «Астон Вилла» – «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» – «Эвертон» и «Ливерпуль» – «Манчестер Сити».
Турнирную таблицу возглавляет «Манчестер Сити», имеющий на своем счету 47 очков. Вслед за «горожанами» в группе лидеров идут «Манчестер Юнайтед» (44), «Лестер» (42), «Ливерпуль» (40), «Вест Хэм» (38), «Челси» (36), «Эвертон» (36), «Тоттенхэм» (33), «Астон Вилла» (32) и «Арсенал» (31).
Лучшим бомбардиром турнира на данный момент является египетский форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах, забивший 15 мячей.
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«Тоттенхэм» потерпел третье поражение подряд
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Фото: РЕЙТЕР