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  2. «Тоттенхэм» победил «Арсенал» в центральном матче 11-го тура Премьер-лиги

«Тоттенхэм» победил «Арсенал» в центральном матче 11-го тура Премьер-лиги

«Тоттенхэм» обыграл «Арсенал» в матче 11-го тура Английской Премьер-лиги – 2:0. Команда Жозе Моуринью продлила свою беспроигрышную серию в АПЛ до десяти матчей (семь побед, три ничьи).


«Арсенал» превосходно выступает в Лиге Европы, где он единственный из всех участников одержал пять побед в пяти турах группового раунда. Однако в национальном чемпионате дела «канониров» идут из рук вон плохо. Выиграв всего четыре игры, подопечные Микеля Артеты располагаются недалеко от зоны вылета. Не смогли они порадовать своих болельщиков и в игре против «Тоттенхэма». Хотя владели преимуществом и превзошли соперника буквально по всем основным статистическим показателям: процент владения мячом – 69 на 31, удары – 11:6, угловые – 9:3.

По количеству созданных впереди голевых эпизодов команды были примерно на одном уровне. Однако «шпоры» лучше воспользовались своими возможностями. Авторами голов стали Сон Хын Мин (13-я минута) и Гарри Кейн (45+1). Англичанин, кстати, забил 250-й гол в карьере, для чего ему понадобилось 412 встреч.


Остальные матчи тура, состоявшиеся 5–6 декабря, принесли такие результаты: «Бернли» – «Эвертон» – 1:1, «Манчестер Сити» – «Фулхэм» – 2:0, «Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед» – 1:3, «Челси» – «Лидс» – 3:1, «Вест Бромвич» – «Кристал Пэлас» – 1:5, «Шеффилд Юнайтед» – «Лестер» – 1:2, «Ливерпуль» – «Вулверхэмптон» – 4:0. Сегодня вечером состоится игра между «Брайтоном» и «Саутгемптоном».

После победы над «Арсеналом» «Тоттенхэм» продолжает идти во главе турнирной таблицы (24 балла). Ближайшими преследователями «шпор» являются «Ливерпуль» (24), «Челси» (22) и «Лестер» (21).




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Фото: РЕЙТЕР
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